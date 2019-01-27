Yabancı Öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyunu İzledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Ankara'da üniversite öğrenimi gören yabancı öğrenciler, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak "Kapan" adlı oyunun seyircili genel provasını izledi.

YTB'den edinilen bilgiye göre, başkentte Akün Sahnesi'ndeki oyunun genel provasını, YTB'li bursiyerlerin yanı sıra çok sayıda sanatsever de seyretti.

Türkiye'de üniversite öğrenimine devam eden yabancı öğrenciler, tiyatro oyunu izleyecek düzeyde Türkçe öğrenmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Kapan" 29 Ocak'ta seyirciyle buluşacak

Anthony Shaffer'in yazdığı, Göksel Kortay'ın Türkçe'ye çevirdiği Kapan adlı oyun, Gökhan Kocaoğlu'nun yönetmenliğinde 29 Ocak Salı günü sahnelenecek.

ABD'de Tony Ödülü'nü alan, daha önce defalarca sahnelenen ve sinemaya uyarlanan "Kapan", Andrew Wyke adlı İngiliz bir polisiye roman yazarı ile Milo Tindle adlı turizm işiyle uğraşan İtalyan bir göçmenin, bir kadın nedeniyle karşı karşıya gelişine ilişkin gerilimli ve komik hikayeyi anlatıyor.

Kaynak: AA