Yabancı gelinin elinden Belçika ve Fransız mutfağı lezzetleri

BURSA (AA) - Belçikalı Severine Demiroğulları, Bursa'da açtığı restoranda ülkesinin mutfağının yanı sıra uzmanı olduğu Fransız tatlarını müşterilerine sunuyor.

Nilüfer ilçesinde, Fransız ve Belçika mutfağından lezzetlerin hazırlanıp servis edildiği butik restoranı Türk eşiyle işleten Demiroğulları, soslar dahil tüm yiyecekleri kendisi yapıyor.

Severine Demiroğulları, AA muhabirine, Bursa'da 4 yıldır yaşadıklarını söyledi.

Aşçılık mezunu olduğunu belirten Demiroğulları, "Belçika'da severek yaptığım mesleğimi yeniden Avrupa standartlarında yapmak için burada da bu işe başladık. Yaptığım yemeklerin orijinal halinde kalmasına özen gösteriyorum, Türkiye'ye geldim diye buraya uyarlamıyorum. Fransız mutfağında çok fazla sos kullanılır. Hepsi aynı şekliyle nasıl yapılıyorsa Fransa'da ve Belçika'da, burada da aynı şekilde yapılıyor." dedi.

Demiroğulları, 2 yıl önce açtıkları restoranda müşterilerinin sadece yemekle değil, Fransız ve Belçika kültüründeki yemek yeme adabıyla da buluştuğunu dile getirdi.

Menülerinde portakal soslu ördek, kedi balığı, Fransız soğan çorbası ve krem brüle gibi yemek ve tatlıların olduğunu anlatan Demiroğulları, müşterilerin çoğunluğunu iş insanları, turistler ile Fransız ve Belçika mutfağına ilgi duyanların oluşturduğunu aktardı.

Yemeklerinin tek değil, 10-15 tattan oluştuğunu ve bunun insanları etkilediğini dile getiren Demiroğulları, "Bursa'yı seviyorum; yaşam biçimi olarak gün içinde yapılabilecek birçok aktivitenin olduğu bir şehir. Mutfağımızı buraya getirdiğim için çok mutluyum. Bursa'ya böyle bir değer kattığım için de mutluyum." ifadesini kullandı.

Başka illerden müşteriler de geliyor

Yaşar Demiroğulları ise Bursa'da doğduğunu, liseden sonra üniversite eğitimi için gittiği Belçika'da eşiyle tanıştığını ve 20 yıl Avrupa'da yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilik hayatında uzun yıllar restoran ve kafelerde çalıştığını anlatan Demiroğulları, eşiyle bir restoranda tanıştıklarını, Türkiye'ye geldiklerinde restoran açmaya karar verdiklerini ifade etti.

Yemekler için Türkiye'de bulamadıkları malzemeleri Fransa'dan, Belçika'dan getirttiklerini belirten Demiroğulları şöyle konuştu:

"Ekim ayı sonundan itibaren ocak, şubata kadar av mevsimi ürünlerimiz var. Buradaki av dönemlerine denk gelmeyip, oradaki av dönemlerine denk geldiğimiz farklı ürünler çıkabiliyor. Belli dönemlerde yılan balığı, istiridye var. Restoranımız Fransa'da ve Belçika'daki usullerle çalışıyor. Gecenin sonunda insanların buradan mutlu, huzurlu, keyif içinde ayrıldıklarını görünce bu işi yapma sebebimizi görüyorum. Gecenin sonunda tatlı aşamasına geldiğimiz zaman eşim mutfaktan çıkar ve her masaya bir 'merhaba' der. Dil bilmeyenler için ben tercüme yapıyorum. Restoranımız butik, kapasitemiz 40 kişilik, rezervasyonlu hizmet veriyoruz. İzmir'den, Aydın'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan gelen misafirlerimiz oluyor."