Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı oyuncuları ve Yabancı özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yabancı filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Yabancı filmi hakkında Yabancı konusu, Yabancı özeti ve Yabancı oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Yabancı filminin detayları…
Yabancı filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Yabancı filmini izleyecek olanların merak ettiği Yabancı konusu nedir, Yabancı oyuncuları kimler ve Yabancı özeti gibi konuları inceliyoruz.
YABANCI FİLMİNİN ÖZETİ
Vikinglerin hükümranlık sürdüğü bir dönemde kahraman Kainan'ın gemisi İskandinavya kıyılarına vurur. Ve farkeder ki gemiden tek sağ kalan kendisi değildir. İkinci yolcu, vahşi yaratık Moorwee da enkazlar altında belirir. Kendine uygulanan şiddetin öcünü almak olan isteyen Moorween yoluna çıkan her şeyi öldürmektedir. Kainan, yaratık her şeyi yok etmeden önce onu durdurmalıdır.
YABANCI OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Howard McCain
Oyuncular: James Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston, Ron Perlman, John Hurt
Tür: Aksiyon, Macera
Yapım Yılı: 2008 (115 dk)
Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2009 Cuma
Senaryo: Dirk Blackman, Howard McCain
Yapımcı Firma: Weinstein Company, The
Yapım Ülkesi: ABD