Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2021-2022 Güz Dönemi 2'nci Akademik Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, uzaktan eğitim ile 'Ortak Zorunlu İngilizce' ve 'Mesleki İngilizce' derslerinin yürütülmesi değerlendirildi. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlileri çevrim içi dil eğitiminde öğrenci motivasyonunun arttırılması ile etkin ders katılımı ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Öğr. Gör. Halil İbrahim GÜNDÜZ, Ek Yerleştirme İngilizce Muafiyet sınav sonuçlarını ve dönem içi sınav programını öğretim görevlileri ile paylaştı. Toplantıda, Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları hatırlatıldı. 21 kez görüntülendi.

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