Yabancı derneklerin temsilcileriden Korkuteli'ne ziyaret
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Yabancı derneklerin temsilcileriden Korkuteli'ne ziyaret

22.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:48
Yabancı derneklerin temsilcileriden Korkuteli'ne ziyaret

ANTALYA(AA) Bin Umut Gönüllüleri aracılığıyla Korkuteli'ndeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden Türkiye Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, Kırgızistan Kadınları ve İş İnsanları Derneği Başkanı Periza Asanaaliyeve Antalya Azerbaycan Dostluk ve Kültür Derneği yönetim...

ANTALYA(AA) Bin Umut Gönüllüleri aracılığıyla Korkuteli'ndeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden Türkiye Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, Kırgızistan Kadınları ve İş İnsanları Derneği Başkanı Periza Asanaaliyeve Antalya Azerbaycan Dostluk ve Kültür Derneği yönetim kurulu üyesi Nina İvleva aileler sohbet ederek çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Bin Umut Gönüllüleri kurucusu Gülsüm Kabadayı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretten mutluluk ve memnuniyet duyduklarını söyledi.

Heyetin Aşağıpazar ve Karşıyaka mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldiğini aktaran Kabadayı, "Ziyarete çocuklarımıza oyuncak ve kitap hediye ettiler. Bin Umut Gönüllüleri adına teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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