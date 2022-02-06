'Yabancı cisim tıkanıklığı, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor'

ADANA'da, ağzına aldığı kürdanın boğazına kaçması sonucu hastaneye kaldırılan ve operasyonla sağlığına kavuşan Ali Ekin Ünlüsoy'un tedavisini yürüten Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, bu vakaların hayati risk taşıdığını söyledi. Basit işlemle çıkarılabilecek yabancı cismin çıkarılmaması durumda oluşabilecek tehlikeleri de sıralayan Avcı, "Bu durum yıllar içerisinde geri dönüşü olmayan akciğer enfeksiyonu, doku kaybı ve ölüm gibi sonuçlar doğuruyor" dedi.

Arkadaşlarıyla 27 Ocak'ta gittiği restoranda ağzına aldığı kürdanın boğazına kaçması sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Ali Ekin Ünlüsoy'un tedavisini yürüten Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, hayati risk taşıyan bu vakalar hakkında konuştu.

"Bu durum yıllar içerisinde geri dönüşü olmayan akciğer enfeksiyonu, doku kaybı ve ölüm gibi sonuçlar doğuruyor. Yaşlı hastalarda refleks mekanizmalarının zayıflaması, gıda tarzında büyük parçaların öğütülememesi gibi durumların tıkayıcı etkileri çok daha fazla oluyor. Hava yollarındaki büyük tıkanıklıklar da ölüme neden oluyor. Bunun dışında yabancı cisim akciğerde hava yollarına girdikten sonra öksürük ve pozisyon ile yer değiştirebiliyor. Böylelikle hayati tehlike oluşturacak bir yeri tıkayabiliyor. Ayrıca şişebilen özelliği olan nohut, fasulye gibi yabancı cisimler de akciğere girdiğinde bölgedeki salgılarla birlikte şişerek tam tıkayıcı bir lezyon haline gelebiliyor. Bu da özellikle çocuklarda hayati tehlike oluşturuyor. O nedenle herhangi bir şüphede sağlık kuruluşuna başvurulması çok büyük önem arz ediyor."