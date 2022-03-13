Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
 - Güncelleme:

Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde.

TUNCELİ (İHA) - Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, sokak köpeklerinin yaban keçilerinin etrafını çevirdiği görülüyor.

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, karlı zirvelerde yiyecek bulamayınca vadi tabanları ile yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor. Bu durum onlar için tehlike oluştururken bu tehlikenin başlıca sebeplerinden biri de sokak köpekleri.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde sokak köpeklerinin yaban keçilerini bir kayalıkta sıkıştırdıkları görülüyor. Uzun süre kayalık alanda köpeklerin gitmesini bekleyen yaban keçileri daha sonra zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde

Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde

Yaban keçileri, sokak köpeklerinin hedefinde

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title