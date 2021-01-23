Yaban hayvanları için Süphan Dağı eteklerine yem bırakılar

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde hafta içi etkili olan kar yağışının ardından, Süphan Dağı eteklerine yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği, öncülüğünde ilçeye bağlı Aydınlar beldesinde dernek üyeleri ve vatandaşlar tarafından ot, kemik, ekmek ve buğdaydan oluşan yiyecekler Süphan Dağı eteklerine bırakıldı. Van Gölü Aktivistleri Bitlis temsilcisi Orhan Emen, bu yıl ilçeye yağan ilk yoğun kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını ifade ederek, "Bugün Adilcevaz ilçemizin Aydınlar beldesinde dernek üyeleri ve halkımızla birlikte Süphan Dağı eteklerine soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ot, kemik, ekmek ve buğday gibi yiyecekler bıraktık. Son günlerde bölgemizde dondurucu soğuklar etkisini göstermektedir. Bu nedenle doğadaki hayvanları da düşünmemiz gerekir. Bizde bu kapsamda elimizden geldiğince doğadaki hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Van Gölü Aktivisleri Derneği olarak sadece Van Gölü'nü değil doğadaki hayvanları da düşünüyoruz. Bölgemizdeki insanlarında doğadaki bu hayvanlara sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkese bu hayvanlar için doğaya yem bırakmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BEŞKARDEŞ