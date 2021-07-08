Yaban hayatının sevimli üyeleri gülümsetti

Yaban hayatının sevimli üyeleri gülümsetti Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yaban hayvanlarının beslenme ve oyun görüntüleri gülümsetti.

Yaban hayatının sevimli üyeleri gülümsetti

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yaban hayvanlarının beslenme ve oyun görüntüleri gülümsetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarını korumak ve izlemek için Türkiye'nin bir çok yerine yerleştirilen foto kapanlar yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde hem yaban hayatındaki çeşitlilik gözler önüne seriliyor hem de yaban hayatının eğlenceli anları izleyenleri gülümsetiyor.

Minik domuzların beslendiği o anlar ortaya renkli görüntüler çıkarırken, çeşitli hayvanların doğadaki oyunları da fotokapanlara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik