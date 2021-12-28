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Yaban hayatından görüntüler fotokapana yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel

Yaban hayatından görüntüler fotokapana yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara ceylan ve geyikler yansıdı.

Yaban hayatından görüntüler fotokapana yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara ceylan ve geyikler yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti. Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Görüntülerde taşlık alanlarda gezinen ceylanlar ve geyiklerin yaşantısı görünüyor.

Yaban hayatından görüntüler fotokapana yansıdı

Yaban hayatından görüntüler fotokapana yansıdı

Yaban hayatından görüntüler fotokapana yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

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