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Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaban hayatı görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Yaban hayatı görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlara takılan tilkiler, domuzlar ve geyikler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

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