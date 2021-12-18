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Yaban hayatı fotokapanda

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

- Yaban hayatının gün yüzüne çıkan görüntüleri fotokapanda Kırıkkale'de ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, fotokapanlar ile görüntülendi.

KIRIKKALE (İHA) - - Yaban hayatının gün yüzüne çıkan görüntüleri fotokapanda

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, fotokapanlar ile görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için ormanlık ve kırsal alanlardaki 25 noktaya fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılıyor. Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamını sürdüren karaca, vaşak, porsuk, domuz ve kurt türündeki hayvanlar fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.

Yaban hayatı fotokapanda

Yaban hayatı fotokapanda

Yaban hayatı fotokapanda

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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