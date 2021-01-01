Yaban domuzu saldıran çiftçinin bacağına 60 dikiş atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yaban domuzu saldıran çiftçinin bacağına 60 dikiş atıldı

01.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:19
Yaban domuzu saldıran çiftçinin bacağına 60 dikiş atıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bahçesinde zeytin toplayan çiftçi Ahmet İnan (44), yaban domuzunun saldırısı sonucu sol bacağından yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bahçesinde zeytin toplayan çiftçi Ahmet İnan (44), yaban domuzunun saldırısı sonucu sol bacağından yaralandı. İnanın bacağına 60 dikiş atıldı.

Kırsal Yalınkuyu Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin hasadı yapan evli ve 3 çocuk babası Ahmet İnan'a, yaban domuzu saldırdı. Yere düşen İnan'ın sol bacağına dişlerini geçiren domuz, İnan'ı ısırarak yaraladı. İnan'ın bağırması üzerine, domuz kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan İnan, telefonla oğlunu arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ailesinin yardımıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet İnan'ın bacağına 60 dikiş atıldı. İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Yaban domuzu saldıran çiftçinin bacağına 60 dikiş atıldı
Yaban domuzu saldıran çiftçinin bacağına 60 dikiş atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Fikri Sağlar Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Burak Özçivit Cengiz Kurtoğlu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Adana Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaban domuzu saldıran çiftçinin bacağına 60 dikiş atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 16:22:39. #1.14#
title