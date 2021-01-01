Yaban domuzu saldıran çiftçinin bacağına 60 dikiş atıldı
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bahçesinde zeytin toplayan çiftçi Ahmet İnan (44), yaban domuzunun saldırısı sonucu sol bacağından yaralandı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bahçesinde zeytin toplayan çiftçi Ahmet İnan (44), yaban domuzunun saldırısı sonucu sol bacağından yaralandı. İnanın bacağına 60 dikiş atıldı.
Kırsal Yalınkuyu Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin hasadı yapan evli ve 3 çocuk babası Ahmet İnan'a, yaban domuzu saldırdı. Yere düşen İnan'ın sol bacağına dişlerini geçiren domuz, İnan'ı ısırarak yaraladı. İnan'ın bağırması üzerine, domuz kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan İnan, telefonla oğlunu arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ailesinin yardımıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet İnan'ın bacağına 60 dikiş atıldı. İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN