Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
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Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar

20.11.2020 08:22 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:26
Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'nde yaşayanları yaban domuzu korkusu sardı.

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'nde yaşayanları yaban domuzu korkusu sardı. Sopasız evlerinden çıkmayan mahalleli, özellikle sazlıkların bulunduğu bölgelerden uzak durmaya çalıştıklarını ve yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü sazlıklarının çevresine yuvalanan yaban domuzları, bu alanlara yakın olan Haydarbey Mahallesi sakinlerini endişelendirmeye başladı. Yaban domuzlarının birçok kez yol kenarlarında ve evlerin bulunduğu yaşam alanları çevresinde görülmesi üzerine endişeye kapılan mahalleli, sopasız evden çıkmamaya başladı. Çocuklarını evden çıkarmamaya gayret gösteren ve mümkün olduğunca sazlık ve çalılık alanlardan uzak duran mahalleli, yetkililerden yardım bekliyor.

Haydarbey Mahallesi'nde oturan Ferzende Coşar ve Sıddık İşleyen, yaban domuzlarının tarım alanlarına da zarar verdiğini söyledi. Korku yaşadıklarını anlatan Coşar, "Van Gölü'ne yakın bölgede oturuyoruz. Yaşadığımız yer, sazlıklara bir kilometre uzaklıkta. Bundan dolayı da yaban domuzları yaşam alanımıza kadar geliyor. Korkuyoruz, bu durum bölgede yaşayan bizleri çok tedirgin ediyor" dedi.

Sıddık işleyen ise ellerinde sopa sürekli nöbette olduklarını belirterek, "Komşular birbirini ziyaret ettiğinde sopa veya benzeri aletler taşımak zorunda kalıyor. Saldırgan hayvanlar oldukları için de çocuklarımızın dışarı çıkmasına izin vermiyoruz. Sadece biz değil yakın köylerde çiftçilik yapan vatandaşların tarım alanlarına da zarar veriyorlar. Bunun için yetkililerden önlem almalarını istiyoruz" diye konuştu.


Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar
Yaban domuzu korkusu yüzünden sopasız çıkmıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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