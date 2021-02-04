XRP kaç tl? Güncel XRP (Ripple) fiyatı, yorum ve analizleri
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XRP kaç tl? Güncel XRP (Ripple) fiyatı, yorum ve analizleri

04.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:55
XRP kaç tl? Güncel XRP (Ripple) fiyatı, yorum ve analizleri

Bugün 1 Ripple ne kadar, 1 Ripple kaç TL oldu? 1 XRP kaç TL'ye karşılık geliyor? Güncel Ripple (XRP) fiyat bilgisine detaylı verilerle anlık olarak bu sayfadan ulaşabilir, piyasaları yakından takip edebilirsiniz. XRP kaç tl? Güncel XRP (Ripple) fiyatı, yorum ve analizleri! XRP davası ne olur? Mahkemesi ne zaman?

Ripple fiyatı son 24 saatte -8.20% değişim ile şu anda 1.98 TL TL'den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ripple hacmi ise 4,096,153,312 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 12,074,720,019 $ dolardır.

XRP KAÇ TL?

Serbest piyasada 1 Ripple fiyatı 1.98 TL TL'dir. Ayrıca 1 Ripple 0.265262 $ dolardır. 1 Ripple karşılığında 1.98 TL Türk Lirası veya 0.265262 $ dolar alınabilmektedir.

XRP TRY
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