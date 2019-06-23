Xiaomi, Redmi K20'nin Kernel Kaynak Kodunu Yayınladı
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Redmi K20 Pro'nun kernel kaynak kodunu yayınlamıştı. Şirket şimdi aynı şeyi Redmi K20 için de yapıyor.
Kernel kodlarının yayınlanması, üçüncü taraf geliştiricilerin telefonlara özel olarak ROM yapmasına olanak sağlıyor. Görünüşe göre Xiaomi, aynı OnePlus gibi geliştirici desteğine önem veriyor. İlgili geliştiriciler, kaynak kodunu GitHub'dan indirebilirler.
Ayrıca Xiaomi Redmi 7 ve Redmi 7A için de kaynak kodlarını yayınladı. Redmi 7 ve Redmi 7A'nın da kaynak kodları GitHub'da yer alıyor.
Xiaomi, geliştiricilere aygıtlarını sunarak ve kernel kaynak kodlarına erişimlerine izin vererek yeni bir yaklaşım izliyor diyebiliriz. Bu yaklaşım, Redmi markasının kullanıcı kitlesi tarafından büyük beğeni toplamış durumda.
Kaynak: WebTekno
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