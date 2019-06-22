Xiaomi, mi CC9e'nin İlk Tanıtım Videosunu Yayınladı

Xiaomi, genç kullanıcıları hedef alan yeni telefonu CC serisinin duyurusunu dün gerçekleştirdi. Şirket, bugün de Weibo'da 8 yaşındaki Gavin Thomas ile bir tanıtım videosu paylaştı. Thomas, videoda CC9e ile selfie'ler çekti.

Tabii ayrıca mi CC9e'nin görüntüleri de ortaya çıktı. Cihazın tasarımı ve dış görünüşü ilk bakışta şirketin, bu sene içerisinde piyasaya sürdüğü Xiaomi mi 9'u andırıyor.

Telefonun özellikleriyle ilgili çıkan haberlere bakacak olursak cihaz, 6,39 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ön tarafta 32 MP, arka tarafa ise 48 MP'lik kameralar yer alacak. Cihaz, gücünü Snapdragon 712 yonga setinden alırken, 4.000 mAh değerinde de bir bataryaya sahip olacak.

Telefonun duyurusunun dün gerçekleştirilmesi ve bugün de bir nevi tanıtımının yapılması, cihazın çıkış tarihinin çok da uzak olmayacağını gösteriyor ancak yine de resmi bir açıklamayı beklemek gerekiyor.