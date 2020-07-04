Xiaomi mi 10 Pro DxOMark Puanı Belli Oldu
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Xiaomi mi 10 Pro DxOMark Puanı Belli Oldu

Çinli üretici Xiaomi'nin orta-üst segmente hitap eden Xiaomi mi 10 Pro modeli DxOMark testinden geçti ve sıralamada beklenen koltuğa yerleşti.

Xiaomi mi 10 Pro DxOMark Puanı Belli Oldu
04.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:36

Çinli üretici Xiaomi'nin orta-üst segmente hitap eden Xiaomi mi 10 Pro modeli DxOMark testinden geçti ve sıralamada beklenen koltuğa yerleşti. Xiaomi mi 10 Pro 108 MP çözünürlüğünde kamera kurulumu ve 20 MP çözünürlüğünde selfie kamerasıyla beklentileri karşılayabiliyor mu? İşte Xiaomi mi 10 Pro DxOMark puanı!

Xiaomi mi 10 Pro DxOMark Puanı Belli Oldu mu?

Kamera benchmark sitesi DxOMark daha önceden Galaxy A71 ve iPhone XS Max gibi nispeten daha eski cihazların ön kamerasına 83 puan vermişti. Xiaomi mi 10 Pro kamerası ise 84 puan olarak skorlanırken cihazın uygun koşullarda mükemmel performans gösterebildiği ve çoğu koşulda yüzlerin tutarlı şekilde pozlandığı belirtiliyor.

Xiaomi mi 10 Pro yüzleri iyi pozlamasına rağmen parlak ışıklı sahnelerde istenilen tonları yakalayamıyor. Ayrıca bazı sahnelerde yapay zekanın tahmin ettiği renkler tutarlı değil ve düşük ışıkta cilt tonları kırmızıya yakın bir renk alıyor. Lens sabit odaklanmış olsa da selfie çekerken oldukça geniş bir alan derinliğine yer verdiğini belirtelim.

Xiaomi mi 10 Pro Özellikleri

Xiaomi mi 10 Pro, Çinli üreticinin en son akıllı telefonu ve her alanda üstün bileşenlere ve özelliklere sahip. Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilmiş mi 10 Pro'da FHD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç Super-AMOLED ekran yer alıyor. DxOMark'ın Xiaomi mi 10 Pro'nun kamerası hakkındaki incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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