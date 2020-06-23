Xiaomi 'Dönen Kameralı' Garip Telefon Patenti Aldı
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Xiaomi 'Dönen Kameralı' Garip Telefon Patenti Aldı

Son zamanlarda bir anlamda doyum noktasına ulaşan akıllı telefonlar, artık yeniliklerden ziyade var olan özelliklerin iyileştirilmesine yönelik bir ilerleme izlemeye başladı.

Xiaomi 'Dönen Kameralı' Garip Telefon Patenti Aldı
23.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:59

Son zamanlarda bir anlamda doyum noktasına ulaşan akıllı telefonlar, artık yeniliklerden ziyade var olan özelliklerin iyileştirilmesine yönelik bir ilerleme izlemeye başladı. Bu kapsamda üreticiler kullanıcılara tam ekran deneyimi sunmak için çeşitli yöntemler arasa da ön kamera bazı küçük problemlerin yaşanmasına yol açıyor. Xiaomi dönen kameralı yapıya sahip bir patent ile bu sorunun üstesinden gelebilir. İşte yeni patente dair merak edilen detaylar!

Xiaomi Dönen Kameralı Telefon Patenti Nasıl Gözüküyor?

Kullanıcılara tam ekran deneyimi sunmak isteyen şirketler çentikler, damla çentikler, ekran içi kamera kurulumları, pop-up kamera, çevrilebilen kameralar ve hala geliştirilmekte olan ekran altı kamera kurulumları üzerinde çalışıyor. Ancak bunlar çerçeve tasarrufu sağlıyor olsalar da genellikle ekranın içinde bir yer kaplıyorlar ve bu nedenle tam ekran deneyimi sunmaktan uzaklar.

Xiaomi tarafından alınan ve CN 305868884 S lisans numarası ile dosyalanan yeni bir patent, dönen kamera sistemine yakından göz atmamıza olanak sunuyor. Hemen üstteki görselde de görebileceğiniz gibi arka kamera ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yan çevrilebiliyor ve ön tarafa bakacak şekilde bir ön kamera haline getirilebiliyor. İşiniz bittiğinde ise tekrar yukarı yönlü çevirerek normal bir tasarıma geri dönüyorsunuz.

Kağıt üstünde pratik bir çözüm gibi gözüken bu sistemin gündelik hayatta nasıl bir performans göstereceği, ne kadar dayanıklı ve ne kadar başarılı olacağı şu aşamada gerçekten bir merak konusu. Aklımızda tutmamız gereken şey ise diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bir patent, bir ürünün gerçekte karşımıza çıkacağı anlamına gelmekten ziyade şirketin o yönde bir ilgisinin olduğunu gösterir.

Peki siz bu patent hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir kamera kurulumuna sahip bir modeli kullanmak ister miydiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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