XFlow Esports Apex Legends kadrosunu duyurdu!
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XFlow Esports Apex Legends kadrosunu duyurdu!

XFlow Esports Apex Legends kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

XFlow Esports "yeni nesil battle royale"e giriş yaptı!

Kuruluşundan bu yana battle royale oyunlarıyla gündeme gelen espor organizasyonu XFlow Esports Apex Legends kadrosunu duyurdu. Organizasyon, Apex Legends'a giriş yaptığını sosyal medya üzerinden yaptığı video paylaşımıyla taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

XFlow Esports paylaştığı gönderide "Yeni nesil Battle Royale, Yeni nesil XFlow Esports. Huzurlarınızda Apex Legends takımımız!" açıklamalarına yer verdi.

Organizasyonun anlaşmış olduğu Apex Legends kadrosu ise şu şekilde:

Tayyip Ebrar "PORFAVOR" Gündoğan

Kadir Erdem "INFLAMMEN" Önder

Mertcan "YUKIGNG" Kömürcü

Türkiye espor ekosisteminde Apex Legends'a olan ilgi ne kadar az olsa da organizasyonların bu oyuna giriş yapması ve oyunculara destek vermesi büyük bir adım.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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