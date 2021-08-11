xfl0ud gelecek planları hakkında açıklama yaptı!

Başarılı oyuncu gelecek kariyeri hakkında açıklama yaptı!

Ülkemizin başarılı CS: GO oyuncularından biri olan Yasin Koç, hepimizin tanıdığı şekilde xfl0ud gelecek planları hakkında açıklama yaptı.

Adı Turkish Dream Team ile anlılan başarılı oyuncu, kişisel Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz saatlerde gelecek planlarını anlattığı bir TwitLonger paylaştı. Yasin Koç'un yaptığı açıklama ise şu şekilde:

2 aydır bünyesinde bulunduğum GORILLAZ ekibinden beklediğim sonuçları elde edemediğimiz için çıkmış bulunmaktayım. Hala kontrat altındayım ve yeni bir aksiyon alana dek kendimi geliştirmeye; FPL oynamaya ve yayın açmaya devam edeceğim. 9INE itibari ile rekabetten bu kadar uzak kalmak mentalimi ve motivasyonumu düşürsede zamanı geldiğinde istediğim yerlere tekrardan çıkabilmek için xfl0ud ismini bugün bulunduğu pozisyona getirmek için ne yaptıysam, şu ana kada yaptığımın daha fazlasını yapmaya devam edeceğim.

Şimdilik sağlıcakla kalın.

Yasin Koç'un GORILLAZ ile yollarını ayırması Turkish Dream Team ihtimallerini daha da güçlendiriyor. Organizasyonun oyuncudan bonservis elde edilecek olması ise transferi biraz da olsa zora sokan durumlar arasında.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, başarılı oyuncu Yasin Koç'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros