xfl0ud gelecek planları hakkında açıklama yaptı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

xfl0ud gelecek planları hakkında açıklama yaptı!

xfl0ud gelecek planları hakkında açıklama yaptı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başarılı oyuncu gelecek kariyeri hakkında açıklama yaptı!

Ülkemizin başarılı CS: GO oyuncularından biri olan Yasin Koç, hepimizin tanıdığı şekilde xfl0ud gelecek planları hakkında açıklama yaptı.

Adı Turkish Dream Team ile anlılan başarılı oyuncu, kişisel Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz saatlerde gelecek planlarını anlattığı bir TwitLonger paylaştı. Yasin Koç'un yaptığı açıklama ise şu şekilde:

2 aydır bünyesinde bulunduğum GORILLAZ ekibinden beklediğim sonuçları elde edemediğimiz için çıkmış bulunmaktayım. Hala kontrat altındayım ve yeni bir aksiyon alana dek kendimi geliştirmeye; FPL oynamaya ve yayın açmaya devam edeceğim. 9INE itibari ile rekabetten bu kadar uzak kalmak mentalimi ve motivasyonumu düşürsede zamanı geldiğinde istediğim yerlere tekrardan çıkabilmek için xfl0ud ismini bugün bulunduğu pozisyona getirmek için ne yaptıysam, şu ana kada yaptığımın daha fazlasını yapmaya devam edeceğim.

Şimdilik sağlıcakla kalın.

Yasin Koç'un GORILLAZ ile yollarını ayırması Turkish Dream Team ihtimallerini daha da güçlendiriyor. Organizasyonun oyuncudan bonservis elde edilecek olması ise transferi biraz da olsa zora sokan durumlar arasında.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, başarılı oyuncu Yasin Koç'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Mustafa Sandal Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
xfl0ud gelecek planları hakkında açıklama yaptı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 21:26:23. #1.16#

title