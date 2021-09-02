Senenin en önemli oyun etkinliği! Xbox ve Square Enix, Tokyo Game Show 2021'de olacak

13 Eylül'de start alacak ve dört gün boyunca sürecek ve senenin en önemli oyun etkinliklerinden biri olan Tokyo Game Show 2021'de, Xbox, Square Enix, Sega ve Capcom şirketler yer alacak.

Xbox ve Square Enix gibi popüler yayıncıların yer aldığı Tokyo Game Show 2021 program listesi açıklandı. Geçen yıl düzenlenen hemen hemen her oyun endüstrisi etkinliğinde olduğu gibi, Tokyo Game Show (TGS) 2020 de devam eden korona salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilmişti. Bu yıl düzenlenen TGS 2021 ise, Gamescom 2021'de olduğu gibi pandemi şartları nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.

TGS 2021'DE BİRÇOK OYUN TANITILACAK

Bu yılki Tokyo Game Show'da yer alacak oyunların bazıları şimdiden etkinlik programında listelenmiş olsa da, Xbox ve Square Enix tarafından etkinlik kapsamında hangi oyunların gösterime gireceği açıklanmadı.

Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenecek etkinlik için oyun dünyası heyecanlı bir bekleyişin içine girdi. Tokyo Game Show 2021'de, birçok yeni oyun tanıtımının gerçekleşmesi bekleniyor.

3 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

TGS 2021 30 Eylül'de başlangıç yapacak ve 3 Ekim'e kadar devam edecek. Dileyenler etkinliği YouTube üzerinden an ve an canlı olarak takip edebilecekler. Program, Japonca sesli olarak yayınlanacak ve diğer dillerde de alt yazı mevcut olacak.

Tokyo Game Show 2021, etkinlik takvimine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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