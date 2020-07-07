Xbox Series X Oyunlarının Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
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Xbox Series X Oyunlarının Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Xbox Series X oyunlarının tanıtım tarihi yavaş yavaş yaklaşıyor. Microsoft bugün yaptığı duyuru ile Xbox Games Showcase için resmi tarih duyurusunu yaptı.

Xbox Series X Oyunlarının Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
07.07.2020 01:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:46

Xbox Series X oyunlarının tanıtım tarihi yavaş yavaş yaklaşıyor. Microsoft bugün yaptığı duyuru ile Xbox Games Showcase için resmi tarih duyurusunu yaptı.

Bu yılın E3 fuarının iptal olması sonrasında yaptığı açıklama ile Microsoft, diğer büyük yayıncılar gibi kendi etkinliklerini düzenleyeceğini duyurmuştu. Bu etkinliklerin de Xbox 20/20 adı altında gerçekleşeceği de daha sonradan yapılan bir başka duyuru ile netlik kazanmıştı.

İlk olarak Mayıs ayı içerisindeki Inside Xbox programı kapsamında, Xbox Series X için de çıkacak olan üçüncü parti oyunlar için bir sunum gerçekleştirilmişti. Yeni oyun duyurularının da yapıldı bu sunum, doyurucu olmasına rağmen beklentiler çok yukarıya çıkartıldığı için olması gereken etkiyi yaratmaktan uzak kalmıştı. Haliyle gözlerimizi birinci parti oyunlara odaklı olarak bu ay gerçekleştirilecek olan sıradaki sunuma çevirmiştik.

Bir süredir bu sunumun tarihine dair ortaya iddialar atılıyordu ve hepsi de ayın sonlarına doğru olacağı düşüncesinde birleşiyordu. Nitekim öyle de olacak.

Xbox Series X Oyunlarının Tanıtımı Ne Zaman?

Microsoft, bugün yaptığı açıklama ile Xbox Games Showcase adı altında düzenleyeceği sıradaki büyük sunumun 23 Temmuz 2020 Perşembe günü TSİ 19: 00 sıralarında başlayacağını duyurdu. Eğer isterseniz Facebook, Twitch, Twitter ve Youtube üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

?? Xbox Games Showcase

?? July 23rd

? 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic

— Xbox (@Xbox) July 6, 2020

Ne kadar süreceğine dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığı sunum sırasında Halo Infinite için ilk oynanış gösteriminin yapılacak olmasının yanı sıra, yeni oyun duyuruları ile Xbox Game Studios çatısı altındaki stüdyolarının halihazırda üzerinde çalışmakta oldukları oyunları da ilk kez görme fırsatımız olacak. Ayrıca bazı üçüncü parti oyunları da bu sunum sırasında görebiliriz.

Kaynak: Tamindir

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