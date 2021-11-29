Xbox Halo Infinite'in oyuncularının hilecilerle başı dertte

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen oynaması ücretsiz olan Halo Infnite Multiplayer'da PC'de oynayan hileciler, Xbox oyuncularını bıktırdı. Xbox kullanıcıları hileyi önlemek için cross-play desteğinin kalkmasını istiyor.

Birçok Xbox Halo Infinite oyuncusu Twitter ve Reddit'te PC hilecilerinden şikayetçiler. Bir konsola hile yüklemek mümkün olsa da, bu gibi hilelerin çoğaldığı PC'de olduğundan önemli ölçüde daha zordur. Anti Cheat Police Department'ın Twitter hesabından paylaştığı bir tweet'te Halo Infinite için 12 farklı hile sağlayıcısı bulduğunu ve sadece günlük 8 dolara hile kullanarak oyuncuların oyununu berbat edebileceğinizi söylüyor.

Geliştirici ekip 343 Industries hilecilerin önlemini almazsa oyunun kısa süre içerisinde birçok oyuncu kaybedeceği düşünülmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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