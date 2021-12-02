Xbox Game Pass Aralık oyunları açıklandı: Halo Infinite, Stardew Valley ve daha fazlası

Microsoft'un Xbox Game Pass abonelerine özel sunduğu kütüphaneye yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Bulut, konsol ve PC hizmetine katılacan 12 yeni oyun Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.

Xbox Game Pass aboneleri bu ay Halo Infnite, Stardew Valley, Among Us ve daha fazlasını Game Pass abonelerine ücretsiz olarak veriyor. İşte Xbox Game Pass Aralık 2021 oyunları...

XBOX GAME PASS ARALIK 2021 OYUNLARI

ANVIL (Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık

Archvale (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık

Final Fantasy XIII-2 (Konsol ve PC) – 2 Aralık

Lawn Mowing Simulator (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık

Rubber Bandits (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık

Stardew Valley (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık

Warhammer 40.000: Battlesector (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık

Space Warlord Organ Trading Simulator (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 7 Aralık

Halo Infinite (Bulut, Konsol ve PC) – 8 Aralık

(Bulut, Konsol ve PC) – 8 Aralık One Piece Pirate Warriors 4 (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Aralık

Aliens: Fireteam Elite (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 14 Aralık

Among Us (Konsol) ID@Xbox – 14 Aralık

KAÇIRDIYSANIZ DİYE

Before We Leave (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 1 Aralık

Generation Zero (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – Artık kullanılabilir

Mind Scanners (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – Artık kullanılabilir

theHunter: Call of the Wild (PC) ID@Xbox – Şimdi kullanılabilir

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet