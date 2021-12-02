Xbox Game Pass Aralık oyunları açıklandı: Halo Infinite, Stardew Valley ve daha fazlası
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Xbox Game Pass kütüphanesi her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Microsoft, Xbox Game Pass'e Aralık ayında Halo Infinite, Stardew Valley, Among Us'da dahil olmak üzere 12 adet oyun ekliyor.
Microsoft'un Xbox Game Pass abonelerine özel sunduğu kütüphaneye yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Bulut, konsol ve PC hizmetine katılacan 12 yeni oyun Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.
Xbox Game Pass aboneleri bu ay Halo Infnite, Stardew Valley, Among Us ve daha fazlasını Game Pass abonelerine ücretsiz olarak veriyor. İşte Xbox Game Pass Aralık 2021 oyunları...
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XBOX GAME PASS ARALIK 2021 OYUNLARI
- ANVIL (Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık
- Archvale (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık
- Final Fantasy XIII-2 (Konsol ve PC) – 2 Aralık
- Lawn Mowing Simulator (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık
- Rubber Bandits (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık
- Stardew Valley (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık
- Warhammer 40.000: Battlesector (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 2 Aralık
- Space Warlord Organ Trading Simulator (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 7 Aralık
- Halo Infinite (Bulut, Konsol ve PC) – 8 Aralık
- One Piece Pirate Warriors 4 (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Aralık
- Aliens: Fireteam Elite (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 14 Aralık
- Among Us (Konsol) ID@Xbox – 14 Aralık
KAÇIRDIYSANIZ DİYE
- Before We Leave (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 1 Aralık
- Generation Zero (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – Artık kullanılabilir
- Mind Scanners (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – Artık kullanılabilir
- theHunter: Call of the Wild (PC) ID@Xbox – Şimdi kullanılabilir
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