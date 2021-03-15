Xatar kimdir?

Rapçi Ezhel'in açıklamarından sonra merak edilen isimlerden biri de Xatar oldu. İşbirlikleri ile dikkat çeken sanatçılardan olan Xatar kimdir, nereli? Xatar kaç yaşında? Xatar'ın anlamı nedir?

Rap dünyasının merak edilen isimlerinden olana Xatar hakkında Ezhel'in açıklamaları sonrası Xatar kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi. Alman rapçi Xatar hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

XATAR KİMDİR?

Gerçek adı Giwar Hajabi olan Xatar, 24 Aralık 1981'de dünyaya geldi. İran doğumlu olan Xatar, Almanya'da rap yapan isimlerden biridir.

Asıl ismi Giwar Hajabi olan Xatar, Kuh-e Qala' köyünde dünyaya geldi. Ailesi ile birlikte İran'dan Bonn'a mülteci olarak gelen Xatar, Brüser Berg semtinde büyüdü.

Xatar babasının baskısı altında dokuz yaşında piyano çalmayı öğrendi. 1993 yılında Dr. Dre'nin The Chronic albümü ile ilk kez rap müzikle tanışmıştır. Xatar boş zamanlarında çocuklukluk arkadaşları Samy ve Ssio ile müzik yapmıştır. 2008 yılının başında Alles oder nix Records isimli müzik şirketini kurmuştur. Müzik şirketinin diğer üyeleri ise Samy, Ssio, Maestro ve DJ Bo Tex'dir.

Ağustos 2008'de Xatar Bintia ve Ali As'la beraber Alman televizyon kanalı RTL 2'de rap antrenörü olarak Der Bluff tv Show'unu sunar. Xatar bu programda bir edebiyat öğrencisini rapçi rolüne sokmuştur. Show medyada olumsuz tepkiler almıştır.

Kasım 2008'de Xatar solo albümü Alles oder nixi çıkartmıştır. Albümde Azad ve Bero Bass gibi rapçiler konuk olmuştur. Albüme ek olarak Los Banditos Films üzerinden üç ilgili video klibi yayımlamıştır. Azad ve Massiv gibi diğer rapçilerle konserler vermiştir ve sık sık Köln Street Sinemada Fight Night'da ve Ren kültürü festivalinde konserler vermiştir.

Kürtçe (Sorani ve Kurmanci) yanı sıra Arapça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Farsça bilmektedir. Xatar, Alman ve İran vatandaşıdır.

XATAR'IN ANLAMI NEDİR?

Sanatçının adı "Xatar"dır. Kürtçede tehlike anlamına gelmektedir.

XATAR ALBÜMLERİ

Albümler

2008: Alles oder nix

2010: Allgemeine Geschäftsbedingungen 2010

2012: Nr.415

Diğer çalışmaları

2007: Lilane (Samy ve Ssio'la)

2007: Alles oder nix Snippet (Samy'le)

2008: Baba Aller Babas( Azad'la)

2008: Schachmatt

2008: Vor-Bye (O.A.D.S.-Remix) (Manuellsen, La Honda, Joe Rilla, G-Fu, Hanybal, Solo, Snaga, Decino, Juvel, Farid Bang ve Psyko Vasol'la)

2009: Kopf oder Zahl (Manuellsen'le)

2009: Was würdest du für Para machen? (Ssio'la)

2009: Blick Richtung Sonn