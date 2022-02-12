XANTARES Espor Sektöründen Ne Kadar Kazandı?
- Güncelleme:
CS: GO arenasında mücadele eden XANTARES'in yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.
7 Ağustos 1995 doğumlu, CS: GO arenasında bizleri temsil eden İsmailcan Dörtkardeş'in bu zamana kadar espor sektöründen yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2015 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan XANTARES, bu zamana kadar toplam 386,574.29 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan kişi durumda. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings.com sitesinden alınmaktadır.
Öncelikle İsmailcan Dörtkardeş'in bu zamana kadar hangi takımlarda mücadele ettiğini sıralayalım.
? 17/01/2015 – 13/10/2018 | Space Soldiers
? 13/10/2018 – 23/12/2018 | ex-Space Soldiers
? 23/12/2018 – 01/08/2021 | BIG Clan
? 17/08/2021 – … | Eternal Fire
XANTARES 'in yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;
Kazandığı Para Kazandığı Para Kazandığı Para2022 En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ; Championship 201610.000 $20/12/20203-4'lükIEM Season 15 Global Challange10.000 $ 13/12/20203.'lükBLAST Premier: Fall 20208.000 $ 16/08/20201.'likDreamHack Open Summer 2020: Europe7.000 $
Toplamda Online Turnuvalardan LAN Turnuvalardan 800.00 $ 800.00 $ | 1 Turnuva —2021 64,144.32 $ 34,144.32 $ | 11 Turnuva 30,000.00 $ | 1 Turnuva 2020 113,625.81 $ 96,625.81 $ | 17 Turnuva 17,000.00 $ | 3 Turnuva2019 19,850.00 $ 7,300.00 $ | 7 Turnuva 12,550.00 $ | 9 Turnuva2018 106,250.00 $ 19,100.00 $ | 12 Turnuva 87,150.00 $ | 8 Turnuva2017 47,735.69 $ 16,400.00 $ | 8 Turnuva 31,335.69 $ | 9 Turnuva 2016 31,969.07 $ 11,017.77 $ | 7 Turnuva 20,951.30 $ | 5 Turnuva2015 1,988.72 $ 1,876.67 $ | 11 Turnuva 112.05 $ | 1 Turnuva2013 210.68 $ 210.68 $ | 4 Turnuva —
YılSıralamaTurnuvaKazandığı Para18/03/20182.'likWESG 201760.000 $26/04/20211.'likFunspark ULTI 2020 Europe Final30.000 $ 15/01/20174.'lükWESG 201612.000 $14/06/20201.'likDreamHack Masters Spring 2020: Europe10.800 $26/01/20201.'likDreamHack Open Leipzig 202010.000 $03/06/20181.'likDreamHack Austin 201810.000 $09/10/20161.'likThe World CS: GO
Türkiye, Espor, Gamegar,, Haberler
Kazandığı Para
Kazandığı Para
Kazandığı Para2022
En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ;
Championship 201610.000 $20/12/20203-4'lükIEM Season 15 Global Challange10.000 $ 13/12/20203.'lükBLAST Premier: Fall 20208.000 $ 16/08/20201.'likDreamHack Open Summer 2020: Europe7.000 $