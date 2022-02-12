XANTARES Espor Sektöründen Ne Kadar Kazandı?

7 Ağustos 1995 doğumlu, CS: GO arenasında bizleri temsil eden İsmailcan Dörtkardeş'in bu zamana kadar espor sektöründen yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2015 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan XANTARES, bu zamana kadar toplam 386,574.29 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan kişi durumda. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings.com sitesinden alınmaktadır.

Öncelikle İsmailcan Dörtkardeş'in bu zamana kadar hangi takımlarda mücadele ettiğini sıralayalım.

? 17/01/2015 – 13/10/2018 | Space Soldiers

? 13/10/2018 – 23/12/2018 | ex-Space Soldiers

? 23/12/2018 – 01/08/2021 | BIG Clan

? 17/08/2021 – … | Eternal Fire

XANTARES 'in yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;