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XANTARES Espor Sektöründen Ne Kadar Kazandı?

EsporGazetesi.com - Gamegar
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XANTARES Espor Sektöründen Ne Kadar Kazandı?

CS: GO arenasında mücadele eden XANTARES'in yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.

7 Ağustos 1995 doğumlu, CS: GO arenasında bizleri temsil eden İsmailcan Dörtkardeş'in bu zamana kadar espor sektöründen yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2015 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan XANTARES, bu zamana kadar toplam 386,574.29 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan kişi durumda. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings.com sitesinden alınmaktadır.

Öncelikle İsmailcan Dörtkardeş'in bu zamana kadar hangi takımlarda mücadele ettiğini sıralayalım.

? 17/01/2015 – 13/10/2018 | Space Soldiers

? 13/10/2018 – 23/12/2018 | ex-Space Soldiers

? 23/12/2018 – 01/08/2021 | BIG Clan

? 17/08/2021 – … | Eternal Fire

XANTARES 'in yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;

Toplamda

Kazandığı Para

Online Turnuvalardan

Kazandığı Para

LAN Turnuvalardan

Kazandığı Para2022

800.00 $ 800.00 $ | 1 Turnuva —202164,144.32 $ 34,144.32 $ | 11 Turnuva 30,000.00 $ | 1 Turnuva 2020113,625.81 $96,625.81 $ | 17 Turnuva17,000.00 $ | 3 Turnuva201919,850.00 $7,300.00 $ | 7 Turnuva12,550.00 $ | 9 Turnuva2018106,250.00 $19,100.00 $ | 12 Turnuva87,150.00 $ | 8 Turnuva201747,735.69 $16,400.00 $ | 8 Turnuva31,335.69 $ | 9 Turnuva 201631,969.07 $11,017.77 $ | 7 Turnuva20,951.30 $ | 5 Turnuva20151,988.72 $1,876.67 $ | 11 Turnuva112.05 $ | 1 Turnuva2013210.68 $210.68 $ | 4 Turnuva

En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ;

YılSıralamaTurnuvaKazandığı Para18/03/20182.'likWESG 201760.000 $26/04/20211.'likFunspark ULTI 2020 Europe Final30.000 $ 15/01/20174.'lükWESG 201612.000 $14/06/20201.'likDreamHack Masters Spring 2020: Europe10.800 $26/01/20201.'likDreamHack Open Leipzig 202010.000 $03/06/20181.'likDreamHack Austin 201810.000 $09/10/20161.'likThe World CS: GO

Championship 201610.000 $20/12/20203-4'lükIEM Season 15 Global Challange10.000 $ 13/12/20203.'lükBLAST Premier: Fall 20208.000 $ 16/08/20201.'likDreamHack Open Summer 2020: Europe7.000 $

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Türkiye, Espor, Gamegar,, Haberler

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