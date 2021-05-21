XANTARES CS:GO ayarları neler? BIG XANTARES hangi ekipmanları kullanıyor?
Profesyonel Türk CS:GO oyuncusu XANTARES, Türkiye'nin en iyi Counter Strike oyuncusu olarak gösteriliyor. Almanya merkezli BIG organizasyonuyla uluslararası turnuvalarda adından söz ettiren XANTARES'in bu kadar iyi olmasının sırrı ne? BIG XANTARES, hangi CS:GO ayarlarını kullanıyor? XANTARES'in CS:GO'da kullandığı ekipmanlar neler? Sizler için derledik...
Türkiye'nin en çok tanınan CS:GO oyuncusu olan XANTARES, global çapta başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yetenekleri ile birçok profesyonel oyuncu ve oyunsever tarafından dünyanın en iyi nişancısı olarak gösteriliyor.
Almanya'nın BIG takımıyla turnuvalarda adından söz ettiren XANTARES, ülkemizi yurtdışında temsil etmeye devam ediyor. XANTARES'in bu kadar iyi bir oyuncu olmasının arkasında ne yattığı herkes tarafından merak ediliyor. Durum böyle olunca oyuncular XANTARES'in CS:GO'daki oyun ayarlarını taklit etmek istiyor. Peki, İsmail Can "XANTARES" Dörtkardeş'in CS:GO ayarları neler? XANTARES hangi ekipmanları kullanıyor?
XANTARES CS:GO AYARLARI 2021
MOUSE AYARLARI
- DPI 400
- Sensitivity 2.00
- eDPI 800
- Raw Input Açık
- Zoom Sensitivity 1.10
- Mouse Acceleration Açık
- Hz 1000
- Windows Sensitivity 6
NİŞANGAHGÖRÜNÜM MODELİ
- cl_crosshairalpha 255viewmodel_fov 60
- cl_crosshaircolor 1viewmodel_offset_x 1
- cl_crosshaircolor_b 50viewmodel_offset_y 1
- cl_crosshaircolor_r 50viewmodel_offset_z -1
- cl_crosshaircolor_g 250viewmodel_presetpos 1
- cl_crosshairdot 0cl_viewmodel_shift_left_amt 1.5
- cl_crosshairgap 0cl_viewmodel_shift_right_amt 0.75
- cl_crosshairsize 3viewmodel_recoil 0
- cl_crosshairstyle 4cl_righthand 1
- cl_crosshairusealpha 1
- cl_crosshairthickness 0.5
- cl_crosshair_drawoutline 0
GÖRÜNTÜ AYARLARI
- Çözünürlük 1024×768
- En Boy Oranı 4:3
- Ölçekleme Modu Gergin
- Hz 240
- Global Gölge Kalitesi Yüksek
- Model/Doku Detayı Düşük
- Doku Akışı Devre Dışı
- Efekt Ayrıntısı Düşük
- Gölgelendirici Ayrıntısı Düşük
- Oyuncu Kontrastını Artırın Etkin
- Çok Çekirdekli İşleme Etkin
- Çoklu Örnekleme Örtüşme Önleme Modu 8x MSAA
- FXAA Kenar Yumuşatma Etkin
- Doku Filtreleme Modu Anizotropik 8x
- Dikey Senkronizasyonu Devre Dışı
- Hareket bulanıklığı Devre Dışı
- Üçlü Monitör Modu Devre Dışı
- Uber Gölgelendiricileri Kullanın Etkin
EKİPMAN
- Monitör BENQ XL2540
- Mouse ZOWİE FK1-B
- Klavye CORSAİR K70 RGB MK.2
- Kulaklık CORSAİR VOID PRO BEYAZ
- İşlemci INTEL CORE İ9-9900K
- Ekran Kartı NVIDIA GEFORCE RTX 2080