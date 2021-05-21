XANTARES CS:GO ayarları neler? BIG XANTARES hangi ekipmanları kullanıyor?

Profesyonel Türk CS:GO oyuncusu XANTARES, Türkiye'nin en iyi Counter Strike oyuncusu olarak gösteriliyor. Almanya merkezli BIG organizasyonuyla uluslararası turnuvalarda adından söz ettiren XANTARES'in bu kadar iyi olmasının sırrı ne? BIG XANTARES, hangi CS:GO ayarlarını kullanıyor? XANTARES'in CS:GO'da kullandığı ekipmanlar neler? Sizler için derledik...

Türkiye'nin en çok tanınan CS:GO oyuncusu olan XANTARES, global çapta başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yetenekleri ile birçok profesyonel oyuncu ve oyunsever tarafından dünyanın en iyi nişancısı olarak gösteriliyor.

Almanya'nın BIG takımıyla turnuvalarda adından söz ettiren XANTARES, ülkemizi yurtdışında temsil etmeye devam ediyor. XANTARES'in bu kadar iyi bir oyuncu olmasının arkasında ne yattığı herkes tarafından merak ediliyor. Durum böyle olunca oyuncular XANTARES'in CS:GO'daki oyun ayarlarını taklit etmek istiyor. Peki, İsmail Can "XANTARES" Dörtkardeş'in CS:GO ayarları neler? XANTARES hangi ekipmanları kullanıyor?

XANTARES CS:GO AYARLARI 2021

MOUSE AYARLARI

DPI 400

Sensitivity 2.00

eDPI 800

Raw Input Açık

Zoom Sensitivity 1.10

Mouse Acceleration Açık

Hz 1000

Windows Sensitivity 6

NİŞANGAHGÖRÜNÜM MODELİ

cl_crosshairalpha 255viewmodel_fov 60

cl_crosshaircolor 1viewmodel_offset_x 1

cl_crosshaircolor_b 50viewmodel_offset_y 1

cl_crosshaircolor_r 50viewmodel_offset_z -1

cl_crosshaircolor_g 250viewmodel_presetpos 1

cl_crosshairdot 0cl_viewmodel_shift_left_amt 1.5

cl_crosshairgap 0cl_viewmodel_shift_right_amt 0.75

cl_crosshairsize 3viewmodel_recoil 0

cl_crosshairstyle 4cl_righthand 1

cl_crosshairusealpha 1

cl_crosshairthickness 0.5

cl_crosshair_drawoutline 0

GÖRÜNTÜ AYARLARI

Çözünürlük 1024×768

En Boy Oranı 4:3

Ölçekleme Modu Gergin

Hz 240

Global Gölge Kalitesi Yüksek

Model/Doku Detayı Düşük

Doku Akışı Devre Dışı

Efekt Ayrıntısı Düşük

Gölgelendirici Ayrıntısı Düşük

Oyuncu Kontrastını Artırın Etkin

Çok Çekirdekli İşleme Etkin

Çoklu Örnekleme Örtüşme Önleme Modu 8x MSAA

FXAA Kenar Yumuşatma Etkin

Doku Filtreleme Modu Anizotropik 8x

Dikey Senkronizasyonu Devre Dışı

Hareket bulanıklığı Devre Dışı

Üçlü Monitör Modu Devre Dışı

Uber Gölgelendiricileri Kullanın Etkin

EKİPMAN