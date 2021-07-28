X The End Time filmi oyuncuları kim? X The End Time konusu, oyuncuları ve X The End Time özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan X The End Time filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği X The End Time konusu, özeti ve X The End Time oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. X The End Time filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan X The End Time filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. X The End Time filmini izleyecek olanların merak ettiği X The End Time konusu nedir, X The End Time oyuncuları kimler ve X The End Time özeti gibi konuları inceliyoruz.

X THE END TİME FİLMİ KONUSU NEDİR?

Astroloji uzmanı Lou Diot, gökyüzündeki olağanüstü değişiklikleri fark eder. Güneşin ve diğer yıldızların yüzeyindeki patlamalar açıkça arttı. Dünyanın sonunun yakın olduğuna inanan Lou, bu haberi herkesle paylaşmak ister, ancak tek bir ruhu ikna etmeyi başaramaz. Komşusu AleXis ve arkadaşları bile onu tamamen kaybeden bir deli olduğunu düşünüyor. İkna olmuş ve kararlı olan Lou, hazırlıklara başlar ve kıyamet gününden hemen önce bir sığınak inşa eder. Gidecek yerleri olmayan Alexis ve alaycı arkadaşları, hayatta kalabilmek için Lou'nun yeni sığınağına saklanmaktan çok mutludur. Dünya nüfusunun tahminen %80'i bir günde yok oldu. Kalan insanlar bir kahraman için umutsuz. Alexis, kıdemli bir terör uzmanı olarak ABD ordusuna hizmet etmiş deneyimli bir emekli asker olan babası Larry tarafından büyütüldü.

X THE END TİME FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Türk asıllı Sean GK yaparken; filmin kadrosunda yer alan Terminatör filminin güzel oyuncusu Kristanna Loken, Testere filminin başarılı dedektifi Costas Mandylor çekimler için Türkiye'ye geldi. Tom Tidiman, Franky Lankester, Alix Kermes Tiffany Rose, Wilma Elles de dâhil olmak üzere birçok yıldız oyuncu da projeye katıldı.

Filmin fragmanı ise NewwayFilm Yapım etiketiyle çevrimiçi platformlarda yayına girdi. İlk üç günde Amerika'da 2.5 milyon izlenmeye ulaşan fragman, listelere başarılı bir giriş yaptı.