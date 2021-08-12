X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix ne zaman vizyona girmiştir?

Bugün ekranlarda ilk defa yayınlanacak olan X-Men: Dark Phoenix konusu araştırılmaktadır. Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan ABD yapımı süper kahraman filmidir. Peki, X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix ne zaman vizyona girmiştir?

Bugün ekranlarda ilk defa yayınlanacak olan X-Men: Dark Phoenix konusu araştırılmaktadır.Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan ABD yapımı süper kahraman filmidir. Peki, X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix ne zaman vizyona girmiştir? İşte detaylar haberimizde...

X-MEN: DARK PHOENİX KONUSU NEDİR?

X-Men ekibinin karşısında şimdiye kadarki en zorlu ve güçlü düşmanları vardır; içlerinde biri olan Jean Grey. Uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında, Jean gizemli kozmik bir güç tarafından darbe alır. Neredeyse hayatını kaybeden Jean eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını fark eder. Ancak bu güç onu aynı zamanda daha dengesiz bir hale de getirmiştir. İçindeki bu varlıkla mücadele eden Jean, güçlerini idrak edemediği ve sınırlandıramadığı bir şekilde serbest bırakır. Kontrolden çıkan Jean sevdiklerine zarar vermeye başlar ve X-Men'i bir arada tutan yapının çözülmesine sebep olur. Parçalanan ekip tekrar birlik olmanın yolunu bulmalıdır. Mevhubahis yalnızca Jean'i kurtarmak değil, aynı zamanda Jean'in içindeki gücü silahlaştırmak ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaktır.

X-MEN: DARK PHOENİX OYUNCULARI VE KÜNYESİ NEDİR?

X-Men: Dark Phoenix, Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan ABD yapımı süper kahraman filmi. X-Men film serisinin on üçüncü ve yeni bir X-Men üçlemesinin başlangıç filmi olacaktır. Simon Kinberg tarafından yönetilen ve senaryosu yazılan filmin başrollerinde James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee ve Evan Peters yer almaktadır. Film, 7 Haziran 2019'de vizyona girmiş olup, ABD'de toplam 65.845.974 $ hasılat elde etmiştir.