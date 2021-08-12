X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix ne zaman vizyona girmiştir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix ne zaman vizyona girmiştir?

X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix ne zaman vizyona girmiştir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugün ekranlarda ilk defa yayınlanacak olan X-Men: Dark Phoenix konusu araştırılmaktadır. Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan ABD yapımı süper kahraman filmidir. Peki, X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix ne zaman vizyona girmiştir?

Bugün ekranlarda ilk defa yayınlanacak olan X-Men: Dark Phoenix konusu araştırılmaktadır.Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan ABD yapımı süper kahraman filmidir. Peki, X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix ne zaman vizyona girmiştir? İşte detaylar haberimizde...

X-MEN: DARK PHOENİX KONUSU NEDİR?

X-Men ekibinin karşısında şimdiye kadarki en zorlu ve güçlü düşmanları vardır; içlerinde biri olan Jean Grey. Uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında, Jean gizemli kozmik bir güç tarafından darbe alır. Neredeyse hayatını kaybeden Jean eve döndüğünde bu gücün onu daha güçlü kıldığını fark eder. Ancak bu güç onu aynı zamanda daha dengesiz bir hale de getirmiştir. İçindeki bu varlıkla mücadele eden Jean, güçlerini idrak edemediği ve sınırlandıramadığı bir şekilde serbest bırakır. Kontrolden çıkan Jean sevdiklerine zarar vermeye başlar ve X-Men'i bir arada tutan yapının çözülmesine sebep olur. Parçalanan ekip tekrar birlik olmanın yolunu bulmalıdır. Mevhubahis yalnızca Jean'i kurtarmak değil, aynı zamanda Jean'in içindeki gücü silahlaştırmak ve galaksiye hükmetmek isteyen uzaylılardan dünyayı kurtarmaktır.

X-MEN: DARK PHOENİX OYUNCULARI VE KÜNYESİ NEDİR?

X-Men: Dark Phoenix, Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan ABD yapımı süper kahraman filmi. X-Men film serisinin on üçüncü ve yeni bir X-Men üçlemesinin başlangıç filmi olacaktır. Simon Kinberg tarafından yönetilen ve senaryosu yazılan filmin başrollerinde James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee ve Evan Peters yer almaktadır. Film, 7 Haziran 2019'de vizyona girmiş olup, ABD'de toplam 65.845.974 $ hasılat elde etmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
X-Men: Dark Phoenix konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix ne zaman vizyona girmiştir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:07:02. #1.15#

title