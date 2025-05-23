X çöktü mü? 23 Mayıs X (Twitter) neden girilmiyor?

X çöktü mü? 23 Mayıs X (Twitter) neden girilmiyor?
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X çöktü mü? 23 Mayıs 2025 sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri "X çöktü mü?" sorusu oldu. Kullanıcılar, X (eski adıyla Twitter) platformuna giriş yapamıyor, gönderiler yüklenmiyor ve zaman akışı yenilenmiyor.

Bazı kullanıcılar X'e erişim sağlarken, diğerleri "gönderi yüklenemedi" hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, "X çöktü mü?" sorusunu daha da önemli hale getiriyor. Özellikle mobil uygulamalarda yaşanan yavaşlama, platformda teknik bir sorun olduğunu düşündürüyor.X çöktü mü sorusu, sabah saatlerinden itibaren Google'da en çok aratılan konular arasına girdi. Peki, X çöktü mü? 23 Mayıs X (Twitter) neden girilmiyor?

X ÇÖKTÜ MÜ?

23 Mayıs 2025 Cuma günü sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu, kullanıcıların X platformuna giriş yapamamasına neden oldu. Kullanıcılar gönderi paylaşamıyor, etkileşimde bulunamıyor ve zaman akışlarını güncelleyemiyor.

X (TWITTER) NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

X çöktü mü? 23 Mayıs X (Twitter) neden girilmiyor?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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