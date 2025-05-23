Bazı kullanıcılar X'e erişim sağlarken, diğerleri "gönderi yüklenemedi" hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, "X çöktü mü?" sorusunu daha da önemli hale getiriyor. Özellikle mobil uygulamalarda yaşanan yavaşlama, platformda teknik bir sorun olduğunu düşündürüyor.X çöktü mü sorusu, sabah saatlerinden itibaren Google'da en çok aratılan konular arasına girdi. Peki, X çöktü mü? 23 Mayıs X (Twitter) neden girilmiyor?

X ÇÖKTÜ MÜ?

23 Mayıs 2025 Cuma günü sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu, kullanıcıların X platformuna giriş yapamamasına neden oldu. Kullanıcılar gönderi paylaşamıyor, etkileşimde bulunamıyor ve zaman akışlarını güncelleyemiyor.

X (TWITTER) NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.