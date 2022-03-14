Geçen sene yeni oyunu piyasaya sürülmeyen WWE 2K serisinin yeni oyunu Wwe 2k22, yepyeni oyun motoru, grafik ve oynanışlarla beraber Mart 2022'de piyasaya sürüldü. Oyuncularını mest eden oyun Wwe 2k22'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki, WWE 2K22 sistem gereksinimleri neler? WWE 2K22 kaç GB? WWE 2K22 kaç TL? İşte detaylar…

WWE 2K22 yeni bir motora sahiptir, ancak son yarım on yıl içinde üretilen makineler, oyunlar girişe düşük bir engel oluşturduğundan gayet iyi sonuç verecektir. Sadece on yaşındaki CPU'lar ve beş yıllık ekran kartlarıyla kurtulacaksınız, minimum özelliklerin sorduğu Nvidia GeForce GTX 1060, Steam donanım anketinde hala en popüler GPU. 3GB ideal VRAM miktarının biraz altında kaldığı için 6GB sürümü olduğundan emin olun.

WWE 2K22 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-3550 veya AMD FX 8150

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 480

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

WWE 2K22 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7-4790 veya AMD FX 8350

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

WWE 2K22 Kaç GB?

WWE 2K22'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 60 GB boş alan gerekmektedir.

WWE 2K22 Kaç TL?

WWE 2K22'nin Steam fiyatı 429 TL iken Deluxe Edition'ı 719TL, nWo Edition'ı ise 899 TL'ye satılmaktadır.