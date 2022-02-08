WWE 2K22, efsane oyuncularının listesini ve reytinglerini açıkladı - Haberler
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WWE 2K22, efsane oyuncularının listesini ve reytinglerini açıkladı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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WWE 2K22, efsane oyuncularının listesini ve reytinglerini açıkladı

WWE 2K22, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor ve hayranlarına bugünün WWE kadrosunun en efsanevi yıldızları olarak mücadele etme şansı verecek. WWE 2K22'yi dört gözle bekleyenler WWE Efsaneleri'nin listesi paylaşıldı.

WWE 2K'nın resmi YouTube hesabından paylaştığı 25 saniyelik videoda WWE 2K22 Efsaneleri Listesini paylaştı.

WWE 2K'nın paylaştığı videonun açıklamasında, "Bildiğiniz ve sevdiğiniz WWE Efsaneleri WWE2K22'ye geliyor! Big Boss Man, "Macho Man" Randy Savage, Chyna ve Booker T 11 Mart'ta olduğu gibi oynamak için bugün ön sipariş verin!" sözlerine yer verdi.

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WWE 2K22'nin çıkmasını merakla bekleyen oyuncular Becky Lynch, Bobby Lashley, BrockLesnar, Roman Reigns, Sasha Banks, Seth Rollins ve daha fazlası gibi en iyi yıldızlar olarak oynamaktan heyecan duyarken, WWE'nin eski dönem efsanelerini de oynayabilecekler.

WWE 2K22 EFSANELER KADROSU

  • BIG BOSS MAN - 81 OVR
  • BOOKER T - 88 OVR
  • CHYNA - 87 OVR
  • 'MACHO MAN' RANDY SAVAGE - 88 OVR

WWE 2K22 LEGENDS ROSTER VİDEOSU

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

oyun, Gamegar,, Haber

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