Wrath of Man filmi ne zaman vizyona girecek? Wrath of Man filmi konusu ne?

Ünlü aktör Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı Wrath of Man filminin yeni fragmanının yayınlanması ardından sinema severler filmin ne zaman yayınlanacağını merak edip sıkça araştırmaya başladı. Peki, Wrath of Man filmi ne zaman vizyona girecek? Jason Statham'lı film ne zaman sinemalar olacak?

Filmin konusu 2004 yapımı Fransız filmi Le Convoyeur'ün hikâyesine dayanıyor. İntikam odaklı bir anlatıya sahip olan film, Los Angeles ve çevresine her hafta yüz milyonlarca dolar parayla dolu zırhlı kamyonetleri taşımakla görevli H isimli karakterin çevresinde şekilleniyor.

ABD'de 23 Nisan'da izleyiciyle buluşması planlanan, ancak pandemi nedeniyle mayıs ayında ertelenen filmin Türkiye vizyon tarihi şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak filmin sinemalar yeniden açıldıktan sonra vizyona gireceği tahmin ediliyor.

WRATH OF MAN FİLMİ KONUSU

Filmin konusu 2004 yapımı Fransız filmi Le Convoyeur'ün hikâyesine dayanıyor. İntikam odaklı bir anlatıya sahip olan film, Los Angeles ve çevresine her hafta yüz milyonlarca dolar parayla dolu zırhlı kamyonetleri taşımakla görevli H isimli karakterin çevresinde şekilleniyor. Bu karakteri ise, Jason Statham canlandırıyor. Aslında göründüğünden daha gizemli bir hayata sahip olan H'in, gizli tuttuğu ve kendisine göre kutsal olan asıl amacını gerçekleştirme çabası ekranlara, yüksek seviyedeki aksiyon hissiyle bir araya gelerek yansıyor. Filmin Guy Ritchie tarafından kaleme alınan senaryosu, Nicolas Boukhrief imzalı Le Convoyeur filminden uyarlandı.

WRATH OF MAN OYUNCU KADROSU

Aksiyon türündeki film, daha önce Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch ve Revolver'da birlikte çalışan Guy Ritchie ve Jason Statham'ı yeniden bir araya getiriyor. Oyuncu kadrosunda Statham'a Josh Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Raul Castillo, Niamh Algar ve Post Malone gibi isimler eşlik ediyor.

Son olarak 2019 yapımı The Gentlemen filmiyle sinemalara konuk olan Guy Ritchie, önümüzdeki dönemde üst üste çektiği filmlerle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir yandan çekimlerinin bir bölümü Türkiye'de gerçekleşen Five Eyes filmi üzerinde çalışan Ritchie'nin prodüksiyonu tamamlanan Wrath of Man filmi bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Amerika'da mayıs ayında vizyona girecek olan film için tanıtım çalışmalarına hız veren MGM, filmden yeni bir fragman yayınladı. "Red-band" olarak kategorize edilen, yani +18 yaş sınırına sahip olan bu yeni fragman, sadece aksiyonu değil şiddet dozu da yüksek bir Guy Ritchie filminin bizi beklediğini gösteriyor.