WP: Irak'a dönen DEAŞ militanları saldırılar yaptı

Yüzlerce DEAŞ militanının son sekiz ay içerisinde Irak'a döndüğü ve dönüş sırasında çok sayıda saldırı gerçekleştirdikleri bildirildi.

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinin bölgedeki güvenlik birimlerine dayanarak verdiği haberde, militanların isyancıların kurdukları ağlardan yararlanarak kendileriyle mücadele edenlere karşı saldırı gerçekleştirdiklerini yazdı.

Güvenlik analisti Hisham al-Hashimi gazeteye yaptığı açıklamada, son sekiz ay içerisinde yaklaşık bin militanın Irak'a geçtiğini bunların bir çoğunun geçtiğimiz Mart ayındaki terör örgütünün çöküşünden sonra gerçekleştiğini söyledi.

Iraklı güvenlik uzmanları, çoğu Iraklı olan militanlar, gece karanlığında yolculuk yapmayı tercih ettiklerini bu sırada gizlenerek ateş ettiklerini ve yollara bomba döşediklerini belirtti.

Gazete, saldırıların daha çok büyük kentlerin dışında ve daha çok güvenlik güçleri ve toplum liderlerine yönelik olduğunu belirtirken bu ayın başında Kerkük'teki bir patlamada iki motosikletlinin öldürüldüğü Irak'ın doğusundaki Diyala kentindeki bir başka saldırıda da askerlerin hedef alındığını yazdı.

Diğer yandan Irak güvenlik kuvvetleri bu ay Suriye ile sınırı olan 370 mil genişliğindeki alanı temizlemek için yeni bir ordu birliği getireceğini açıklamıştı.

Irak hükümeti, 2017 yılının sonunda DEAŞ'e karşı zaferini ilan etmiş güvenlik güçleri de Fırat nehrinin doğusundaki Qaim'den militanları temizlemişti.

Kaynak: DHA