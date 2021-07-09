World War 3 Yeniden Steam'e Dönecek
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World War 3 Yeniden Steam'e Dönecek

World War 3 Yeniden Steam'e Dönecek
Turkmmo - Haberler | Gamegar

World War 3, Polonyalı stüdyo The Farm 51 tarafından MY.GAMES ile işbirliği içinde geliştirilen çevrimiçi bir FPS oyunuydu.

World War 3, Polonyalı stüdyo The Farm 51 tarafından MY.GAMES ile işbirliği içinde geliştirilen çevrimiçi bir FPS oyunuydu. Oyun erken erişimde piyasaya sürülmüştü, ancak geliştirmeye yeniden odaklanmak isteyen geliştiricilerin kendileri tarafından Ağustos 2020'de satıştan çekilmişti.

O zamandan beri, geliştiriciler oyun hakkında neredeyse hiçbir bilgi paylaşmadı. Ancak görünüşe göre oyun hazır hale geldi ve muhtemelen yakında Steam'e geri dönecek. Yedi aylık sessizliğin ardından 5 Temmuz'da oyunun Twitter hesabında gizemli bir fotoğrafla yeni ortaya çıktı. İki gün sonra 7 rakamlı bir grafik ve yeni bir mesaj yayınlandı. Bunun oyunun tekrar satışa çıkacağı anlamına geldiğini düşünüyoruz.

World War 3 Neler Yaşadı?

World War 3, hem PvP hem PvE modları içeriyordu. Bununla birlikte, oyunda reflekslerden ziyade takım oyunu çok önemliydi. Aksiyon, kurgusal bir çatışma sırasında geçse de, Paris, Londra veya Berlin gibi gerçek mekanlarda oynanıyordu.

Oyun 2018 sonbaharında erken erişimle çıkış yaptı. İlk başlarda ancak özellikle finansal açıdan iyi bir başlangıç yaptıktan sonra yavaş yavaş kullanıcı kaybetmeye başladı. Kasım 2019'da oyun günde sadece 100 oyuncu tarafından oynanıyordu. Bu nedenle, Ağustos 2020'de MY.GAMES ile ortaklık kurduktan sonra geliştiriciler, bitmiş ve tamamlanmış bir ürünle piyasaya geri dönebilmeleri için oyunu Steam'den kaldırdı. O zamandan beri oyun satın alınamadı ve sadece oyunu daha önce kütüphanelerine ekleyen kullanıcılar oynayabildi. Muhtemelen çok yakında herkes yeniden oyuna dönebilecek.

Kaynak: Turkmmo

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