WolfTeam Windows 7 Güncelleme duyurusu paylaşıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

WolfTeam Windows 7 Güncelleme duyurusu paylaşıldı!

WolfTeam Windows 7 Güncelleme duyurusu paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Windows sürümünüzü güncellemeyi unutmayın!

Çocukluğumuzun bir numaralı oyunlarından biri olan WolfTeam Windows 7 Güncelleme duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Eğer siz de hala WolfTeam oynuyorsanız ve güncel Windows sürümünü kullanmıyorsanız haberin detaylarına gelin birlikte göz atalım.

14 Ocak 2020 tarihi itibariyle Microsoft tarafından yapılan resmi açıklamayla beraber Windows 7 desteği tüm bilgisayarlarda sonlandırıldı. Sorunsuz bir şekilde Wolfteam oynamak, oyunu güncel tutmak ve güvenliği sağlamak için Windows 7 sürümünün güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Wolfteam'e giriş yapamamak, güvenlik açığı oluşumu, oyundan düşme vb. gibi birçok problem yaşayabilirsiniz.

Hadi sen de Windows 7 sürümünü güncelle, eğlencen yarım kalmadan sorunsuz bir oyun deneyimi yaşa!

Kaynak: Playerbros

Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik, markete torunuyla giden nineye ceza yazılmadığını açıkladı
Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik, markete torunuyla giden nineye ceza yazılmadığını açıkladı
Yaptırdığı haberlerle kendini savcı olarak tanıtan kişinin oyunu bozuldu
Yaptırdığı haberlerle kendini savcı olarak tanıtan kişinin oyunu bozuldu
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Salih Uçan Caner Erkin Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: WolfTeam Windows 7 Güncelleme duyurusu paylaşıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 23:38:25. #1.15#

title