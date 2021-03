WNXM Coin nedir? Wrapped NXM (WNXM) Coin yorum ve grafiği

WNXM Coin nedir? Wrapped NXM (WNXM) Coin yorum ve grafiği yükselişinin ardından merak ediliyor. WNXM coin, Nexus Mutual protokolü için yönetim belirtecidir. Kapak satın almak, yönetişim kararlarını oylamak ve Risk ve Talep Değerlendirmelerine katılmak için kullanılır.

Wrapped NXM bugünkü fiyatı ₺489,05 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺547.777.564 TRY. Wrapped NXM son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #408, piyasa değeri ₺820.112.064 TRY. Dolaşımdaki arz 1.676.964 WNXM coin ve maksimum seviyede. 1.676.964 WNXM coin.

WNXM COİN NEDİR?

NXM, Nexus Mutual protokolü için yönetim belirtecidir. Kapak satın almak, yönetişim kararlarını oylamak ve Risk ve Talep Değerlendirmelerine katılmak için kullanılır. Aynı zamanda sermaye teminini teşvik etmek için kullanılır ve ortak sermayenin mülkiyetini temsil eder. Karşılıklı sermaye havuzu arttıkça, NXM'nin değeri de artacaktır.

Tokenin fiyatı, hem müşterinin sahip olduğu sermaye miktarından hem de tüm talepleri belirli bir olasılıkla karşılamak için ihtiyaç duyduğu sermaye miktarından etkilenen bir bağlama eğrisi kullanılarak belirlenir.