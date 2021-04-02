Witcher 3 Xbox Series X ve PS5 için hangi tarihte çıkacak?
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Witcher 3 Xbox Series X ve PS5 için hangi tarihte çıkacak?

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Witcher 3 Xbox Series X ve PS5 için hangi tarihte çıkacak?

Oyun aynı zamanda PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarındaki kullanıcılar için ücretsiz bir güncelleme ile piyasaya çıkarılacak.

CD Projekt üzerinde yer alan RED oyunları arasında en sevilen oyunlardan birisi şüphesiz ki Witcher 3. Oyunun 2021 yılı için planlanan stratejileri, yayınlayıcı şirket tarafından bir video ile açıklandı. Aynı zamanda şirketin diğer oyunları için de açıklamayı videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Witcher 3 oyununun Xbox Series X ve PS5 güncellemesi için CD Projekt tarihi yayınladı. 

Şirketin yaptığı videoların içerisinde şirketin ileriye dönük stratejileri paylaşıldı. Paylaşılan videoda yer alan stratejilerde beklentilerimizi gerçekleştiren ve gerçekleştirmeyen açıklamalar yer alıyor. Yapılan açıklamada aynı zamanda The Witcher 3 - Wild Hunt için nesil güncellemesinin geleceği de duyuruldu. 

The Witcher 3 yeni sürümü bilgisayar(PC), Xbox Series X, Xbox Series S ve PlayStation 5 için bağımsız olarak çıkarılacak. Oyun aynı zamanda PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarındaki kullanıcılar için ücretsiz bir güncelleme ile piyasaya çıkarılacak. Gelecek olan bu güncelleme 2021 yılının ikinci yarısında gelmesi planlanmış durumda. Yani oyunun ortalama olarak Haziran ortalarında çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: Playerbros

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