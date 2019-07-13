Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu
Romanyalı tenisçi Simona Halep, Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 6-2'lik iki setle yenerek şampiyon oldu.
Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 6-2'lik iki setle yenen Simona Halep şampiyon oldu.
Simona Halep, Wimbledon Teniz Turnuvası tek kadınlar finalini kazanan ilk Romanyalı tenisçi oldu.
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