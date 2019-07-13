Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu
BBC

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu

Romanyalı tenisçi Simona Halep, Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 6-2'lik iki setle yenerek şampiyon oldu.

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 6-2'lik iki setle yenen Simona Halep şampiyon oldu.

Simona Halep, Wimbledon Teniz Turnuvası tek kadınlar finalini kazanan ilk Romanyalı tenisçi oldu.

Ayrıntılar birazdan...

BBC
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et