Wimbledon Şampiyonu Erel'den Eşkinat'a Ziyaret

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Yankı Erel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Erel'e, ailesi ve antrenörü İsmail Ata da eşlik etti.

Başkan Eşkinat, Yankı'nın başarısının çok büyük ve çok değerli bir başarı olduğunu ifade etti.

Eşkinat, Türkiye'ye böyle anlamlı bir şampiyonluk kazandıran Erel'le gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu Tekirdağ'daki genç kardeşlerin, arkadaşların, senden sonra gelecek çocuklar için de önemli bir başarı. Artık bir rol modelsin. Yankı zoru başarıp bir kapı açtı, artık başkaları da başarabilir. Biz Yankı'nın başarısının devam etmesini, ülkemiz ve şehrimiz adına daha nice zaferler kazanmasını, bayrağımızı sürekli göndere çektirmesini istiyoruz. Hocamıza da, ailene de Tekirdağ halkı adına bizlere bu gururu yaşattığın için kendisine de çok teşekkür ederim."

Yankı Erel ise, hayallerinin peşinden gidip, çok çalışarak başarı elde ettiğini belirtti.