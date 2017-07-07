Wimbledon'da Sakatlanan Tenisçi, "Yardım Edin" Diye Çığlık Attı

Wimbledon Tenis Turnuvası korku dolu anlara sahne oldu. Amerikalı tenisçi Bethanie Mattek-Sands müsabaka sırasında dizinden sakatlanarak yere düştü. Bir süre ne olduğunu anlamayan Mattek-Sands daha sonra acı içinde çığlıklar atmaya başladı.

Kötü biçimde yaralanan raketin 'Lütfen ban yardım edin' diye haykırması dramatik anlara neden oldu. Sorana Cristea karşısında mücadele ederken üçüncü setin başında olay meydana geldi. Dizinin hali görenleri şoke eden sporcu, 'Çok korktum, panikledim' diye konuştu.

"KENDİMİ GÜÇSÜZ HİSSETTİM"

Rakibi Cirstea ise ' Onu teselli etmeye çalıştım ama ben de korkmuştum. Kendimi çaresiz, güçsüz hissettim' diye konuştu. Amerikalı tenisçi için sedyenin gelmesi 15 dakikayı bulurken bu süre içinde Mattek-Sands acı içinde bağırmaya devam etti. Cirstea ise geç gelen ambulansla ilgili sert konuşurken 'Ya kalple ilgili bir sorun olsaydı' diye konuştu.

ELEŞTİRİLER AYYUKA ÇIKTI

Wimbledon'da birkaç gündür çimlerin sert olduğundan şikayet ediliyordu. Birkaç sporcunun birden sakatlanmasının ardından eleştiriler artmıştı.