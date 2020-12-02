Wilma Elles ve Atakan Taşur'dan aksiyon filmlerini aratmayan reklam
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Wilma Elles ve Atakan Taşur'dan aksiyon filmlerini aratmayan reklam

02.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:52
Wilma Elles ve Atakan Taşur'dan aksiyon filmlerini aratmayan reklam

Ünlü oyuncu Wilma Elles'in rol aldığı reklam filminin çekimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Çekimlerde kırmızı tek parça elbise giyen Elles, aksiyon sahnelerindeki performansıyla nefes kesti. Versage'nin reklamında oynayan Elles, koşuyor, zıplıyor, havada uçup tekmeler savuruyor. Wilma Elles'e eşlik eden Atakan Talur' ise Wilma Elles tarafından kurtarılıyor. Zeki Sincar Prodüksiyon tarafından çekilen Versage markasının reklam çekimleri aksiyon filmlerini aratmıyor.

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Wilma Elles ve Atakan Taşur'dan aksiyon filmlerini aratmayan reklam
Wilma Elles ve Atakan Taşur'dan aksiyon filmlerini aratmayan reklam

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