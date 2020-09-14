Wilfried Kanga kimdir? Wilfried Kanga kaç yaşında? Wilfried Kanga nereli? Wilfried Kanga hangi takımlarda forma giydi?

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Kayserispor'un büyük umutlar ile anlaşama sağladığı Wilfried Kanga kimdir? Wilfried Kanga habgi takımlarda oynadı? WILFRIED KANGA KİMDİR? Kayserispor'un yeni transferi Wilfried Kanga, Fransa'nın Montreuil-sous-Bois şehrinde dünyaya geldi. 1998 doğumlu futbolcu daha önce PSG'nin U19 takımında futbol oynadı. Kanat futbolcusu şu anda Fransa Ligue 1 takımlarından Angers'te oynuyor. Kanga kariyerinde toplam 66 maça çıkarken 9 gol katkısı yaptı. WILFRIED KANGA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU? Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Fransa 1. Lig (Ligue 1) ekiplerinden Angers SCO'da forma giyen Wilfried Kanga ile anlaşma sağladıklarını duyurdu. WILDRIED KANGA HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ? Kanga Fransa'da doğdu ve Fildişi asıllıdır ve Mart 2016'da Katar U20'lerine karşı 3-2 dostluk galibiyetinde Fildişi Sahili U20'lerini temsil etti. Kanga, 2018 Toulon Turnuvası'nda Fransa U20'leri değiştirdi ve temsil etti. 28 Mayıs 2018'de Güney Kore U20'lerine karşı ilk maçında gol attı.