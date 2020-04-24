WiFi 20 Yıl Sonra En Büyük Yükseltmeyi Alıyor! WiFi 6GHz Nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› WiFi 20 Yıl Sonra En Büyük Yükseltmeyi Alıyor! WiFi 6GHz Nedir? - Haber
Broadcom, Teknoloji, Haber

WiFi 20 Yıl Sonra En Büyük Yükseltmeyi Alıyor! WiFi 6GHz Nedir?

FCC'nin yeni kararı sayesinde Wi-Fi bağlantınız önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha iyi hale gelecek. Komisyon tarafından alınan WiFi 6GHz spektrum bloğu, WiFi'ın çekim gücünü artıracakken ayrıca ağa daha güçlü sinyal gitmesini

24.04.2020 01:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:27
WiFi 20 Yıl Sonra En Büyük Yükseltmeyi Alıyor! WiFi 6GHz Nedir?

FCC'nin yeni kararı sayesinde Wi-Fi bağlantınız önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha iyi hale gelecek. Komisyon tarafından alınan WiFi 6GHz spektrum bloğu, WiFi'ın çekim gücünü artıracakken ayrıca ağa daha güçlü sinyal gitmesini sağlayacak.

Mevcut Wi-Fi ağları lisanssız 2.4GHz ve 5GHz spektrumlarında çalışıyor ve FCC yaklaşık 20 yıldır bunlara kayda değer bir yenilik yapmamıştı. 6GHz spektrumun kullanılabilir hale gelmesi, Wi-Fi ağları için kullanılabilir frekansı kabaca dört katına çıkaracak. Yeni spektrum bu yılın ilerleyen döneminde cihazların daha hızlı ve daha güvenilir bağlantı kurmasını sağlayacak.

WiFi 6 GHz bağlantısı ne anlama geliyor?

Wi-Fi ağınıza bağlanmada sorun yaşıyorsanız, spektrum tıkanıklığından kaynaklanıyor olabilir. Aynı frekans bandı üzerinden bağlanmaya çalışan çok fazla cihaz olduğunda, bazı cihazlar yavaşlatılmaya başlar. Ancak yeni 6GHz'lik bağlantı frekansı sayesinde mevcut Wi-Fi kanallarında sinyallerin çakışmadan dağıtılabilmesi mümkün.

Biraz daha spesifik olmak gerekirse FCC 6GHz bandında 1200MHz spektrum bulunuyor. Son yirmi yıldır Wi-Fi yaklaşık 400MHz spektrumda çalışıyor ve mevcut tüm kanalların bu sınırlı alanda dağıtılması gerekiyor.

WiFi 6 GHz ne zaman kullanılabilir olacak?

Wi-Fi 6 GHz kullanan ilk cihaz sürümlerinin 2020'nin son çeyreğinde mümkün olması bekleniyorken Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 6E cihazları için bir sertifika programı sunmaya başlayacak ve böylelikle gerçek 6 GHz dağıtımı 2021'in başlarında sunulmuş olacak. Ayrıca daha önceden Broadcom Wi-Fi 6E mobil çipi duyurmuş, Qualcomm ise yeni nesil kablosuz ürünlerde 6GHz Wi-Fi'yi desteklemeye hazır olduğunu söylemişti.

Cihazımın WiFi 6 GHz desteklediğini nasıl anlarım?

Şu anda yeni bir telefon veya dizüstü bilgisayar satın almaya gittiğinizde kutuda "Wi-Fi 6" etiketini görebilirsiniz ve bu etiket cihazınızın daha verimli kablosuz ağ sunan yeni Wi-Fi standardını desteklediğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte üretilen yeni nesil teknolojik cihazlar da WiFi 6E sertifikasıyla üretileceği için telefonların, tabletlerin veya laptop'ların WiFi 6 GHz'yi destekleyeceğini söyleyebiliriz.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haber
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı Haber
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı Haber
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker Haber
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?'
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Podolski Anderson Talisca Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: WiFi 20 Yıl Sonra En Büyük Yükseltmeyi Alıyor! WiFi 6GHz Nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 03:05:46. #1.14#
title