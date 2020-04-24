WiFi 20 Yıl Sonra En Büyük Yükseltmeyi Alıyor! WiFi 6GHz Nedir? FCC'nin yeni kararı sayesinde Wi-Fi bağlantınız önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha iyi hale gelecek. Komisyon tarafından alınan WiFi 6GHz spektrum bloğu, WiFi'ın çekim gücünü artıracakken ayrıca ağa daha güçlü sinyal gitmesini

FCC'nin yeni kararı sayesinde Wi-Fi bağlantınız önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha iyi hale gelecek. Komisyon tarafından alınan WiFi 6GHz spektrum bloğu, WiFi'ın çekim gücünü artıracakken ayrıca ağa daha güçlü sinyal gitmesini sağlayacak.

Mevcut Wi-Fi ağları lisanssız 2.4GHz ve 5GHz spektrumlarında çalışıyor ve FCC yaklaşık 20 yıldır bunlara kayda değer bir yenilik yapmamıştı. 6GHz spektrumun kullanılabilir hale gelmesi, Wi-Fi ağları için kullanılabilir frekansı kabaca dört katına çıkaracak. Yeni spektrum bu yılın ilerleyen döneminde cihazların daha hızlı ve daha güvenilir bağlantı kurmasını sağlayacak.

WiFi 6 GHz bağlantısı ne anlama geliyor?

Wi-Fi ağınıza bağlanmada sorun yaşıyorsanız, spektrum tıkanıklığından kaynaklanıyor olabilir. Aynı frekans bandı üzerinden bağlanmaya çalışan çok fazla cihaz olduğunda, bazı cihazlar yavaşlatılmaya başlar. Ancak yeni 6GHz'lik bağlantı frekansı sayesinde mevcut Wi-Fi kanallarında sinyallerin çakışmadan dağıtılabilmesi mümkün.

Biraz daha spesifik olmak gerekirse FCC 6GHz bandında 1200MHz spektrum bulunuyor. Son yirmi yıldır Wi-Fi yaklaşık 400MHz spektrumda çalışıyor ve mevcut tüm kanalların bu sınırlı alanda dağıtılması gerekiyor.

WiFi 6 GHz ne zaman kullanılabilir olacak?

Wi-Fi 6 GHz kullanan ilk cihaz sürümlerinin 2020'nin son çeyreğinde mümkün olması bekleniyorken Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 6E cihazları için bir sertifika programı sunmaya başlayacak ve böylelikle gerçek 6 GHz dağıtımı 2021'in başlarında sunulmuş olacak. Ayrıca daha önceden Broadcom Wi-Fi 6E mobil çipi duyurmuş, Qualcomm ise yeni nesil kablosuz ürünlerde 6GHz Wi-Fi'yi desteklemeye hazır olduğunu söylemişti.

Cihazımın WiFi 6 GHz desteklediğini nasıl anlarım?

Şu anda yeni bir telefon veya dizüstü bilgisayar satın almaya gittiğinizde kutuda "Wi-Fi 6" etiketini görebilirsiniz ve bu etiket cihazınızın daha verimli kablosuz ağ sunan yeni Wi-Fi standardını desteklediğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte üretilen yeni nesil teknolojik cihazlar da WiFi 6E sertifikasıyla üretileceği için telefonların, tabletlerin veya laptop'ların WiFi 6 GHz'yi destekleyeceğini söyleyebiliriz.