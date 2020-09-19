WhatsApp Web'de yeni dönem! Dokunarak açma özelliği geliyor Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e "Dokunarak oturum açma" özelliği geliyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde. WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde QR koduyla oturum açmaya izin veren platform kullanıcılarına yeni bir opsiyon sunmaya hazırlanıyor.

TEST EDİLİYOR

Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e "dokunarak oturum açma" özelliği geliyor. WhatsApp'ın yeni beta sürümünde parmak iziyle oturum açma işlevini test ettiği ortaya çıktı.

BAŞKASI HESABINIZA GİRİŞ YAPAMAYACAK

Söz konusu yeni yöntem, bir başkasının telefonunuzu bularak hesabınıza giriş yapma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.