WhatsApp, Türk yazılım mühendisinin geliştirdiği yeni özelliğini kullanıma sundu - Haberler
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WhatsApp, Türk yazılım mühendisinin geliştirdiği yeni özelliğini kullanıma sundu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Teknoloji

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Türk yazılım mühendisi Güney Kayım tarafından geliştirilen yeni özelliğini yayınladı. Kullanıma sunulan özellik sayesinde işletme hesapları tarafından gönderilen mesajlar müşteriler tarafından anonim olarak puanlanabilecek.

WhatsApp, kendi çatısı altında görev alan Türk yazılım mühendisi Güney Kayım'ın geliştirdiği yeni özelliğini kullanıma sundu. WhatsApp kullanıcılarının beğenisine sunulan özelliğin, işletme hesaplarıyla yapılan sohbetlerde işletmeler tarafından gönderilen mesajların tamamen anonim bir şekilde puanlanmasını mümkün kıldığı açıklandı. Böylece kullanıcılar, kimlikleri açığa çıkmadan iletişime geçtikleri işletme hesaplarını değerlendirmiş olacaklar.

Güney Kayım tarafından geliştirilen özellik, kullanım açısından oldukça rahat bir deneyime sahip. Türk geliştiricinin elinden çıkan özelliği deneyimlemek isteyen kullanıcıların, işletme hesabından kendisine gelen bir mesajın üzerine basılı tutması ve açılan menüde rate (oyla) seçeneğine dokunması gerekiyor. Açılan menüde ilgili mesaj için 1'den 5'e kadar (5 en iyi, 1 en kötü) puan verebilirsiniz. Türk geliştiricinin mesaj puanlama özelliği, çok yakın bir gelecekte herkes tarafından kullanılabilecek.

Bu gelişme sonrasında Güney Kayım resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "WhatsApp'ta geliştirdiğim ilk customer facing özellik release oldu. Artık bir iş yeriyle konuşurken, iş yerinden gelen mesaja puan verebiliyorsunuz. Tamamen anonim bir puanlama, hangi kullanıcının ne puan verdiği kimse tarafından bilinmiyor" ifadelerine yer verdi.

Popüler bir Twitter hesabının paylaşımından alıntı yapan ve sevincini paylaşan Kayım, yaşanan gelişme ile ilgili şu ifadeleri de kullandı:

"Valla ne yalan söyleyeyim yaptığım iş böyle paylaşılınca iyi motive oldum. Ama siz de Aygül Muran Kayım'in eşi tarafından geliştirilen diye yazmayı unutmuşsunuz."

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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