WhatsApp sunacağı yeni özellikle kaybettiği kullanıcıları geri kazanacak
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WhatsApp sunacağı yeni özellikle kaybettiği kullanıcıları geri kazanacak

03.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:22

Mobil mesajlaşma platformu WhatsApp, Snapchat'teki kendi kendini imha eden fotoğraf özelliğini uygulamaya getiriyor. Bu özellikle birlikte şirket, hem kaybettiği kullanıcıları getirmeyi hem de gizlilik konusundaki hassasiyetlerini artırmayı hedefliyor.

Yeni gizlilik sözleşmesi sonrası milyonlarca kullanıcısını kaybeden mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Snapchat'in kullanıcılara sunduğu 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliğini platforma getireceğini duyurdu.

KAYBETTİĞİ KULLANICILARI GERİ KAZANACAK

Kullanıcıları yeniden uygulamaya çekmek için adım adım değişiklik ve yenilik yapan şirket, sunacağı bu özellikle kaybettiği kullanıcıları geri kazanmayı hedefliyor. Şirket, aynı zamanda ekleyeceği özellik sayesinde gizlilik kuralları konusundaki mevcut hassasiyet seviyesini giderek artıracak.

FOTOĞRAFA İKİ TARAFTA ULAŞAMAYACAK

Kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ile fotoğraf gönderen kişiler, fotoğrafa bakacak kişilere yalnızca bir ya da iki kez izleme fırsatı tanıyor. Gönderildikten sonra hem alıcı hem de gönderen kişinin ulaşamayacağı şekilde iki hesaptan da silinmesini içeren bu özellik, Instagram'da da bulunuyor.

WhatsApp sunacağı yeni özellikle kaybettiği kullanıcıları geri kazanacak
Haber Yorumları (2)
GÜLE GÜLE: Güle güle whatsapp kullanımımı engellediğin an seni sileceğim.
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WHATSSS ŞAP: YA Bırak bu işleri , neden aynı izni avrupa ülkesi kullanıcılardan da talep etmıyorsun ?? bizim verilerimiz hem ne yapmak istiyorsun ?? Tabi avrupa vatandaşı bilinçli degilmi onlardan böyle birsey talep edemıyorsun oyarlar senı cunku
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