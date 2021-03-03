WhatsApp sunacağı yeni özellikle kaybettiği kullanıcıları geri kazanacak

Mobil mesajlaşma platformu WhatsApp, Snapchat'teki kendi kendini imha eden fotoğraf özelliğini uygulamaya getiriyor. Bu özellikle birlikte şirket, hem kaybettiği kullanıcıları getirmeyi hem de gizlilik konusundaki hassasiyetlerini artırmayı hedefliyor.

Yeni gizlilik sözleşmesi sonrası milyonlarca kullanıcısını kaybeden mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Snapchat'in kullanıcılara sunduğu 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliğini platforma getireceğini duyurdu.

KAYBETTİĞİ KULLANICILARI GERİ KAZANACAK

Kullanıcıları yeniden uygulamaya çekmek için adım adım değişiklik ve yenilik yapan şirket, sunacağı bu özellikle kaybettiği kullanıcıları geri kazanmayı hedefliyor. Şirket, aynı zamanda ekleyeceği özellik sayesinde gizlilik kuralları konusundaki mevcut hassasiyet seviyesini giderek artıracak.

FOTOĞRAFA İKİ TARAFTA ULAŞAMAYACAK

Kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği ile fotoğraf gönderen kişiler, fotoğrafa bakacak kişilere yalnızca bir ya da iki kez izleme fırsatı tanıyor. Gönderildikten sonra hem alıcı hem de gönderen kişinin ulaşamayacağı şekilde iki hesaptan da silinmesini içeren bu özellik, Instagram'da da bulunuyor.