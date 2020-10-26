Whatsapp profil fotoğrafı nasıl değiştirilir? Whatsapp profil fotoğrafı değiştirme? Whatsapp profil fotoğrafı değiştirme nasıl yapılır?
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Whatsapp profil fotoğrafı nasıl değiştirilir? Whatsapp profil fotoğrafı değiştirme? Whatsapp profil fotoğrafı değiştirme nasıl yapılır?

26.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:05
Whatsapp profil fotoğrafı nasıl değiştirilir? Whatsapp profil fotoğrafı değiştirme? Whatsapp profil fotoğrafı değiştirme nasıl yapılır?

Whatsapp son yılların en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle sağladığı görsel paylaşımı ve ses paylaşımı seçenekleri ile oldukça popülerleşen whatsapp kendisi ve türevleri uygulamaları oldukça önemli hale getiriyor.

Whatsapp'ın son yıllardaki oldukça yaygın kullanımından sonra Whatsapp uygulama üreticileri oldukça ciddi bir atak ile sorula da arttı hayata geçirdiler. Peki, Whatsapp profil fotoğrafı nasıl değiştirilir? Whatsapp profil fotoğrafı değiştirme? Whatsapp profil fotoğrafı değiştirme nasıl yapılır?

Whatsapp profil fotoğrafı nasıl değiştirilir? Whatsapp profil fotoğrafı değiştirme? Whatsapp profil fotoğrafı değiştirme nasıl yapılır?

WHATSAPP PROFİL FOTOĞRAFI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

WhatsApp'ta Ayarlar'a giderek profil fotoğrafınızı, adınızı ve hakkımda bilginizi düzenleyebilirsiniz.

Profil fotoğrafınızı düzenleme

WhatsApp'ı açın > Diğer seçenekler > Ayarlar'a dokunun.

Profil fotoğrafınıza dokunun.

Telefonunuzdaki fotoğraflardan birini seçmek için Galeri'ye veya yeni bir fotoğraf çekmek için Kamera'ya dokunun.

Profil fotoğrafınız varsa fotoğrafı kaldırabilirsiniz.

Profil adınızı düzenleme

WhatsApp'ı açın > Diğer seçenekler > Ayarlar'a dokunun.

Profil fotoğrafınıza dokunun.

Ad'ın yanındakiDüzenle seçeneğine dokunun.

Yeni adınızı girin.

Ad sınırı 25 karakterdir.

Emoji'ye dokunarak emoji ekleyebilirsiniz.

KAYDET'e dokunun.

Profil adınız gruplarda bulunan ancak kişi bilgilerinizi telefon rehberlerine kaydetmemiş kullanıcılar tarafından görülebilir.

Hakkımda bilginizi düzenleme

WhatsApp'ı açın > Diğer seçenekler > Ayarlar'a dokunun.

Profil fotoğrafınıza dokunun.

Hakkımda'nın yanındakiDüzenle seçeneğine dokunun.

Aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Önceden doldurulmuş bir seçeneği tercih edebilirsiniz.

Hakkımda bilginizi özelleştirmek için Seçili olan'ın yanındakiDüzenle seçeneğine dokunun. Hakkımda bilgisinin sınırı 139 karakterdir.

Hakkımda bilginizi boş bırakmanız mümkün değildir.

Not:

Profil fotoğrafınızı ve hakkımda bilginizi kimlerin görebileceğini yönetmek için gizlilik ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Gruplarınızın gizlilik ayarlarını değiştirerek sizi gruplara kimlerin ekleyebileceğini seçebilirsiniz.

Bir kişiyi engellerseniz o kişi profil fotoğrafı veya hakkımda bilginize ilişkin güncellemeleri görmez.

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