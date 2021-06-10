Whatsapp mı çöktü? Twitter'da gündem olan Whatsapp'a ne oldu? 10 Haziran Whatsapp çöktü mü?
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Whatsapp mı çöktü? Twitter'da gündem olan Whatsapp'a ne oldu? 10 Haziran Whatsapp çöktü mü?

Whatsapp mı çöktü? Twitter'da gündem olan Whatsapp'a ne oldu? 10 Haziran Whatsapp çöktü mü?
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Twitter'da gündem olan #Whatsapp etiketinden sonra vatandaşlar Whatsapp mı çöktü, Whatsapp bozuldu mu, Whatsapp ne zaman açılacak gibi soruların cevaplarını merak etti. Bildirilen habere göre dün gece Whatsapp ve Instagram'da çökmeler meydana geldi. An itibariyle açıldı. Peki, Whatsapp neden çöktü? Whatsapp mı çöktü? Tüm detaylar yazımızda.

Whatsapp çöktü mü merak ediliyor. Dün gece saatlerinde Whatsapp'te erişim sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Whatsapp çöktü mü, neden çöktü merak edildi. Whatsapp ile ilgili bilgiler yazımızda.

WHATSAPP MI ÇÖKTÜ?

Dün gece saatlerinde Whatsapp'da erişim sorunu yaşanmıştı. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı fakat Twitter'da şuanda "#WhatsApp" etiketi gündemde yer alıyor. Whatsapp'ta ara sıra mesaj iletilmeme problemi yaşanıyor.

10 HAZİRAN WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Gece saatlerinde Whatsapp ve İnstagram'a erişim problemi yaşanmıştı. Mesajların iletilmediğini belirten kullanıcılar Whatsapp'ın çöktüğünü düşündü. Şuanda bir problem bulunmuyor. Whatsapp'a ve İnstagram'a hatasız girebilirsiniz.

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Whatsapp mı çöktü? Twitter'da gündem olan Whatsapp'a ne oldu? 10 Haziran Whatsapp çöktü mü? - Haberler
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